Wilson Álvarez: “Las claves han sido la confianza, comunicación y motivación”

enero 22, 2017 - 9:49 am

Wilson Álvarez, coach de pitcheo de las Águilas del Zulia, y quien durante su trayectoria como pelotero activo se caracterizó por ser de poco hablar, ha sido uno de los protagonistas más activos, dando declaraciones a los medios y en las redes sociales, por el resurgir de su equipo de siempre.

Álvarez, primero mostrando una hallaca en su red social instragram y señalando que las Águilas y las hallacas ya no se quedaron en diciembre y posteriormente, declarando el porqué su equipo y los peloteros juegan de la forma en la que lo han hecho y que tienen al conjunto zuliano a dos triunfos del gallardete de la campaña 2016-2017.

Química aguilucha

“Confianza, comunicación y motivación, con esas tres acciones hemos creado la química del equipo, muy parecida a la que tenían los beisbolistas del club en la década de los 90 cuando la mayoría de los técnicos de ahora, eran peloteros activos del conjunto aguilucho”.

El exgrandeliga zuliano, primer lanzador venezolano en lanzar un juego sin hits ni carreras en las Grandes Ligas, se refiere a Lipso Nava, mánager, y a los coachs Lino Connell, Alexánder Delgado y a él mismo, quienes ganaron hasta tres títulos en la pelota venezolana.

“Esa química la hemos trasladado a los muchachos de ahora. Fíjate que aquí no hay un pelotero que no haya jugado aunque sea un inning, y conversamos con cada uno de ellos, para que cuando salgan al terreno sepan qué deben hacer ante cada pitcheo, cada jugada y cada entrada y si fallan no los descargamos, los motivamos y les decimos que la próxima vez se hará mejor”.

Según la mano derecha de Lipso Nava “esa ha sido la mejor manera de que todos se sientan bien y sepan de que cuando no están en la lineación no es un problema, sino que estamos buscando poner sobre el campo a los peloteros que estén al ciento por ciento”.

Y les ha rendido frutos porque las Águilas del Zulia están en la final y a dos triunfos de su sexta corona.

La final se reinicia este lunes, desde las 7.00 pm en Maracaibo, con la serie a favor de los emplumados 2-0 sobre Cardenales de Lara.

Enrique Peña Díaz

Noticia al Día