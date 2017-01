Vicente Bello advierte que peligran comicios regionales y municipales por falta de cronograma electoral

enero 17, 2017 - 1:15 pm

Vicente Bello, coordinador electoral de la MUD, dijo este martes 17 de enero, que si el Consejo Nacional Electoral (CNE), no convoca elecciones regionales durante el mes de enero, ya los comicios no podrán realizarse durante el primer semestre de este año.

En entrevista con el diario 2001, Bello aseguró que el proceso de organización electoral se toma más o menos cinco meses y que, por lo tanto, si el ente electoral no proporciona las fechas exactas del cronograma electoral en el mes en curso, no darán los tiempos para la realización de las elecciones durante el primer semestre, como se tenía planteado, sino que estas quedarían establecidas, en todo caso, para junio.

Bello aseveró que ve peligrando las elecciones regionales, dado que “el CNE no ha definido ni convocado ninguna de las elecciones”. Asimismo, aseguró que estas elecciones deben convocarse antes del mes de febrero, para que se puedan celebrar.

En este sentido, aseguró que hay peligro inminente de que los comicios fallezcan en su totalidad, dado que se atrasarían las municipales también. Entonces, todas las elecciones quedarían para el 2018.

Explicó que para poder celebrar las elecciones regionales, y cualquier tipo de comicios en Venezuela, se requiere un tiempo mínimo reglamentario no menor a cinco meses, lapso durante el cual el ente electoral se encarga de desarrollar ciertos procesos que son necesarios para llevar las elecciones a feliz término, como lo son: el chequeo de la disponibilidad de la tinta indeleble y el papel; la revisión y reparación de las máquinas automatizadas, la convocatoria a los miembros de mesa y los cuerpos de seguridad, etc.

Bello aseguró que enero es la fecha tope para que el CNE realice la convocatoria y así dé chance de que se lleven a cabo estos procesos obligatorios. “Si no se convocan en enero, ya no se realizarán sino hasta junio”. Por esto señaló que unir las elecciones municipales con las de gobernadores, “sería muy complicado”.

Varios partidos quedarían como “la Guayabera”

Bello también aseguró que otro de los problemas que enfrentan estas elecciones regionales, es la actualización de los partidos políticos que existen en el país, y que deseen medirse por medio del voto popular.

Cada año, los partidos deben actualizar sus nóminas y cumplir con una serie de requisitos que el CNE establece como obligatorios para poder participar en una elección. “Hay varios partidos que no podrían postular a sus candidatos, si antes no actualizan la nómina. Si el CNE no aclara a la opinión pública, los lapsos para la actualización de estos datos, eso es lo que ocurriría: varios partidos quedarían “como la Guayabera””, dijo.

Noticia al Día/2001.com.ve