Valtteri Bottas será el segundo piloto de Mercedes y se hará oficial el 23 de enero

enero 10, 2017 - 9:32 pm

La opción más lógica. Así se llamó a Valtteri Bottas desde el principio de este proceso que comenzó con la retirada de Nico Rosberg y va a culminar con la llegada del finlandés a Mercedes como compañero de Lewis Hamilton. La negociación no ha sido fácil desde que a finales del pasado año en la escudería alemana decidieron que debía ser su piloto y ha habido muchos problemas, sobre todo en cuanto a alguno de los patrocinadores principales del equipo que preferían otro perfil con más futuro y carisma.

Hay que decir que, tal y como hemos ido contando en esta web, la primera opción fue Fernando Alonso incluso antes de que se conociera la retirada del campeón, ya que en Abu Dhabi iniciaron contactos, meras conversaciones, con el entorno del asturiano por si el que se iba era Hamilton. Posteriormente lo intentaron con Nico Hulkenberg, candidato que agradaba a todos además por el hecho de ser alemán, pero su contrato recién firmado con Renault impedía cualquier aventura de otro tipo.

Algo similar sucedió con Alonso, la negativa total de McLaren y, sobre todo de Honda, que llegó a amenazar con marcharse de la categoría si se iba el astur, hizo que el sueño de ver al español con el coche campeón de estos años se desvaneciese. En esos momentos comenzó a haber tres opciones claras: Bottas, Wehrlein y Sainz. El español era un candidato de consenso entre los otros dos y el preferido por algunos patrocinadores además de por la influyente prensa inglesa, mientras que Pascal entró en una especie de letargo, descartado pero a la vez mantenido como última alternativa, y Bottas cobraba fuerza.

Recordemos que el finlandés tiene como mánager a Toto Wolff aunque sea Mika Hakkinen su representante. Comenzaron las negociaciones con Williams y ahí entraron otros factores como el asunto de los motores y también Paddy Lowe. Finalmente y después de muchos preacuerdos y conversaciones los de Grove tendrán a Lowe como adjunto a la jefatura de Claire Williams y máximo responsable técnico, mientras James Allison pasa a Mercedes como director técnico aunque no ejercerá hasta mediados de temporada por el reglamento FIA (recordemos que dejó Ferrari a finales del pasado mes de julio). Además contarán con los motores sin ningún coste durante este año dentro del acuerdo por Bottas. Por su parte el finlandés tendrá un sueldo de seis millones de euros. A pesar de que se ha dicho que Hamilton no tendría responsabilidad en la elección del nuevo piloto, es evidente que no quería cerca a Alonso o cualquier otro que le hiciese sombre desde el primer minuto. No le hubiera importado Sainz, por otra parte el favorito de la mayor parte de los patrocinadores, pero el contrato con Red Bull y un supuesto preacuerdo con Renault han hecho inviable ese proceso.

Según nuestras fuentes Bottas será presentado el próximo 23 de enero, un mes antes de que se haga público el nuevo coche. La intención de Mercedes era anunciar su segundo piloto a finales de 2016, pero presiones de una y otra parte no lo han hecho posible. Y Bottas, que aún no ha firmado, lo hará pronto y será presentado antes de fin de mes. También se hará oficial el regreso, si es que alguna vez se fue, de Felipe Massa a Williams como compañero de Lance Stroll. Y casi con total seguridad, Wehrlein se irá a Sauber, que habrá firmado un acuerdo inicial con Mercedes para los motores del 2018, cuando en principio iba a ser Honda su motorista. Y es que ya se están moviendo las cosas en F1 para…el próximo año cuando aún no ha empezado la temporada, ni siquiera la pretemporada. Así es este deporte.

Agencias