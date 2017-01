Usuarios piden al BCV hacer efectivos depósitos de billetes de 100 bolívares

enero 7, 2017 - 3:24 pm

El Banco Central de Venezuela (BCV) no ha transferido hasta la fecha el depósito con billetes de 100 bolívares que hizo la señora Consuelo Narváez en la sede central del ente emisor el 17 de diciembre, denunció la trabajadora independiente en visita a la redacción del Correo del Orinoco.

“Hay muchas personas en esta situación, que no se atreven a denunciar, pero me animé a venir para que el presidente Nicolás Maduro conozca de la situación. Estuve en una cola hasta la madrugada del 16 de diciembre en Carmelitas y logré hacer el primer depósito por 6.500 bolívares en billetes de cien y el segundo por 4.500 bolívares lo realicé el 17 de diciembre”, explicó la trabajadora.

Aclaró que el primero ya le fue abonado a la cuenta del Banco de Venezuela, pero el segundo no ha podido cobrarlo, aunque cumplió el requisito de hacer una declaración a la institución de que realizó dos depósitos. “No recibo pensión del Seguro Social, sino que vivo de mi trabajo y necesito el dinero, que es poco pero indispensable”, aseveró.

Aseguró que ha ido seis veces a la agencia del Venezuela a corroborar si le abonaron, y ese mismo número de ocasiones ha ido a la oficina principal del BCV y siempre le dan la misma respuesta: “El jueves de la próxima semana le abonamos”.

Nárváez consideró “injusto” que el BCV se tarde tanto en devolver el dinero del que depende para llevar adelante sus actividades normales. “Me indigné cuando el primer depósito en Banco de Venezuela me lo pagó en billetes de cien, pero soy chavista y no me voy a prestar para que los escuálidos hagan fiesta”, apuntó.

Correo del Orinoco