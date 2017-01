Un perro sobrevive después de tragarse un cuchillo de 20 centímetros

enero 17, 2017 - 10:54 am

Un cachorro ha sobrevivido después de comerse un cuchillo de cocina de 20 centímetros y ser operado de emergencia. El cuchillo se puede apreciar perfectamente en una radiografía que le hicieron a Macie, un staffordshire bull terrier.

Su dueña, Irene Paisley, tuvo que llevar al perro al servicio veterinario de urgencia en Glasgow después que empezara a ahogarse. En un primer momento pensó que Macie se había comido un juguete, pero se dio cuenta de que era algo más serio cuando empezó a ponerse peor. El cuchillo pasó por el estómago del perro y llegó hasta los intestinos, mientras que la punta del cuchillo permanecía en su garganta, informa The Telegraph.

“Macie estaba haciendo sonidos raros, y pensé que se había tragado parte de un juguete. Entonces empezó a ponerse malo, pero no había rastro de ningún juguete. En ese momento empezó a ahogarse”, explica su dueña.

“No me podía creer cuando me dijeron que se había tragado un cuchillo. No tengo ni idea de cómo lo cogió, puede que lo alcanzara del lavavajillas, pero nadie lo vió”, dice, y añade que “aunque es muy pequeña, Macie es parte de la familia. Nos da mucha felicidad y lo es todo para la familia”.

antena3.com