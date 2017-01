Trump vuelve a atacar a los diarios The New York Times y The Washington Post

enero 28, 2017 - 1:26 pm

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a criticar hoy a dos de los diarios más prominentes del país, The New York Times y The Washington Post, en un nuevo ataque contra los medios, a los que tilda de “deshonestos”.

“El fallido @nytimes se ha equivocado sobre mí desde el principio. Dijo que perdería las primarias, después las elecciones generales. ¡NOTICIAS FALSAS!”, escribió Trump hoy a primera hora de la mañana en su cuenta personal de Twitter (@realDonaldTRump), que compatibiliza con la cuenta presidencial (@POTUS).

“La cobertura sobre mí en @nytimes y en el @washingtonpost ha sido tan falsa e irritada, que el Times de hecho se disculpó ante sus decrecientes suscriptores y lectores”, afirma el magnate neoyorquino.

“Ellos se equivocaron conmigo desde el principio y todavía no han cambiado de dirección, y nunca lo harán. DESHONESTOS”, agregó Trump, sin concretar qué le ha animado a cargar, una vez más, contra estos periódicos.

Trump publicó esos tuits después de que ambos diarios cubrieran extensamente este viernes su firma de una orden ejecutiva que suspende la entrada de refugiados durante 120 días y la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de escrutinio.

En su cuenta de Twitter, el rotativo neoyorquino replicó al multimillonario con otro mensaje.

[email protected] compruebe los hechos: los suscriptores & audiencia del @nytimes están en su nivel más alto. Apoyar el periodismo independiente importa”, contestó The New York Times.

Este viernes, el mandatario republicano coincidió con su estratega jefe, Steve Bannon, en que la prensa se ha convertido en el “partido de la oposición en muchos aspectos”, según extractos de una entrevista que concedió a una televisión cristiana.

Agencias