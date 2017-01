Trump llama ”lacaya de Clinton” a Meryl Streep por discurso en los Globos de Oro

enero 9, 2017 - 11:33 pm

La actriz, Meryl Streep en el momento en que fue homenajeada con el premio honorifico Cecil B. DeMille dio un discurso donde sorprendió tanto a actores como al público en general al referirse indirectamente del electo presidente de los EE.UU , Donald Trump.

“Fue el momento en que la persona que va a tener el puesto más respetado del país imitó a un reportero con discapacidad. Alguien a quien superaba en términos de privilegios, poder y capacidad para responder. Me rompió el corazón cuando la vi, y aún no me la puedo quitar de la cabeza porque no era en una película, era la vida real ”, expresó la protagonista de la película La dama de hierro .

Por su parte Trump se defendió por su red social Twitter alegando que Streep es una “lacaya” de Hillary Clinton .

“ Meryl Streep , una de las actrices más sobrevaloradas en Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Por enésima vez, no me “burlé” de un periodista discapacitado (nunca lo haría), sino que lo mostré “arrastrándose” cuando cambió completamente una historia de hace 16 años, para hacerme quedar mal. ¡Más prensa deshonesta!”, aseveró el magnate.

Agencias