Tres hits en la última jornada le dieron el título de bateo a Hernán Pérez

enero 2, 2017 - 2:00 pm

Previo al último encuentro de la temporada entre Cardenales de Lara y Tigres de Aragua en Barquisimeto Hernán Pérez llegó al estadio Antonio Herrera Gutiérrez con un objetivo claro: Conquistar el título de bateo.

Antes del juego Pérez bateaba para .364, siete puntos menos que el líder en ese momento Yandy Díaz, quien no jugó en la despedida de Leones del Caracas para cuidar su promedio, ligando poder conservar su efímera conquista.

“Fue un trabajo duro no fue fácil ganar el titulo, vine a jugar este jueves porque sabía que podía lograrlo y Gracias a Dios salieron tres hits para ganarlo”.

Pérez se fue el pasado jueves 29 de diciembre de 4-3 con anotada e impulsada y cerró la temporada con promedio de .373 superando por dos puntos al cubano Yandy Diaz de Leones del Caracas, convirtiéndose en el séptimo campeón bate en la historia de Tigres de Aragua y el primero desde que lo hiciera Luis Rodríguez en la 2005-2006.

Como se describe en el relato, para el nuevo campeón bate esta no fue una victoria casual, sino planificada y perseguida hasta obtener el fruto del arduo trabajo.

“Uno siempre está pendiente de los numeritos, estaba al tanto de cual era mi situación si daba dos ó tres hits y en lo que me di cuenta que no estaba jugando (Yandy Diaz) me relajé un poco y dije que sea lo que Dios quiera y todo se dio”.

Hernán Pérez se une a Rod Carew (.355 en 1971-72), Enos Cabell (.371 en 1972-73), Duaine Kuiper (.357 en 1975-76), Tim Corcoran (.374 (1980-81), Oswaldo Olivares (.352 en 1984-85) y Luis Rodríguez (.381 en 2005-06) como los únicos que han conquistado el título de bateo en la historia de Tigres de Aragua.

Con 63 imparables en la campaña, Hernán Pérez se convirtió en el cuarto jugador que lo logra esta temporada junto a Dariel Alvarez, Carlos Tocci y Ramón Flores.

Desde la 2000-01 Aragua no tiene a tres bateadores con 60 ó más incogibles en una zafra, en aquel momento lo hicieron Rubén Salazar (79), Roberto Zambrano (64), Mike Ryan (62) y Juan Rivera (61).

Líder / Noticia al Día