Tres heridos tras balacera cerca del Martin Luther King Jr. Memorial Park en Miami (+Video)

enero 16, 2017 - 6:47 pm

La policía de Miami-Dade acudió a la escena de una balacera cerca del Martin Luther King, Jr. Memorial Park.

Según los informes, el tiroteo se produjo en la Northwest 62nd Street y 32nd Avenue.

La Policía de Miami-Dade indicó que tres personas sufrieron heridas de bala en el parque, recoge WSVN.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital.

El Pan-African & Caribbean Family Festival se estaba llevando a cabo en el parque para conmemorar el Día de Martin Luther King, Jr., según NBC 6.

No se conocen más detalles sobre lo ocurrido.

last few vendors leaving secured area following shooting in Dr. Martin Luther King Junior Memorial Park in NW Miami Dade. @wsvn pic.twitter.com/nxq4jSUpLB

— Ann Keil (@ann_keil) 16 de enero de 2017