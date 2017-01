Todo listo para los People’s Choice Awards esta noche

enero 18, 2017 - 4:36 pm

Los fans han hablado. Luego de tres meses de votaciones, esta noche se darán a conocer a los ganadores de los People’s Choice Awards, los premios que hacen valer el gusto popular.

Warner Channel, como ya es tradición, se encargará de la transmisión en directo para toda América Latina a las 10:00 de la noche (hora Venezuela).

Los People’s Choice Awards contarán con la participación en vivo de populares artistas de la música pop como las Fifth Harmony, Blake Shelton, entre otros.

La conducción de la gala estará a cargo del actor y comediante Joel McHale, a quien muchos recuerdan por su trabajo en la serie “Community”.

Las chicas de Fifth Harmony se presentarán por primera vez como un grupo de cuatro, tras la salida de Camila Cabello durante diciembre de 2016. “Estamos muy entusiasmadas, será un show increíble”, confesaron las integrantes de la banda.

Por su parte, desde la organización del evento confirmaron la participación de grandes estrellas del cine y la TV como presentadores. Entre ellos, Robert Downey Jr. y Jennifer Lopez, los primeros anunciados.

Esta es la lista completa de nominados:

EN CINE

Película favorita

“Captain America: Civil War”

“Deadpool”

“Finding Dory”

“Suicide Squad”

“Zootopia”

Mejor actor de cine

Kevin Hart

Robert Downey Jr.

Ryan Reynolds

Tom Hanks

Will Smith

Mejor actriz de cine

Anna Kendrick

Jennifer Lawrence

Margot Robbie

Melissa McCarthy

Scarlett Johansson

Mejor película de acción

“Batman v. Superman: Dawn of Justice”

“Captain America: Civil War”

“Deadpool”

“Suicide Squad”

“X-Men: Apocalypse”

Mejor película de comedia

“Bad Moms”

“Central Intelligence”

“Ghostbusters”

“How to Be Single”

“Neighbors 2: Sorority Rising”

Mejor película dramática

“Deepwater Horizon”

“Me Before You”

“Miracles From Heaven”

“Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children”

“Sully”

Mejor película familiar

“Alice Through the Looking Glass”

“Finding Dory”

“The Jungle Book”

“The Secret Life of Pets”

“Zootopia”

Mejor thriller

“The Conjuring 2”

“The Girl on the Train”

“Nerve”

“The Purge: Election Year”

“The Shallows”

Ícono favorito del cine

Denzel Washington

Johnny Depp

Samuel L. Jackson

Tom Cruise

Tom Hanks

El Comercio