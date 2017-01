Supuestos guerrilleros detienen e interrogan a fray Nelson Sandoval, misionero del Tukuko en la Sierra de Perijá

enero 15, 2017 - 11:33 am

Cerca de las 10 de la noche de este sábado, un grupo de hombres armados que se identificaron como guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) detuvieron al sacerdote, Fray Nelson Sandoval de la Misión Los Angeles del Tukuko en la Sierra de Perijá, municipio Machiques de Perijá ubicado al suroeste del fronterizo estado Zulia.

Según el propio sacerdote capuchino, estas personas lo detuvieron, le hicieron varias preguntas y posteriormente lo dejaron ir.



A continuación transcribimos el relato del Fray Nelson Sandoval:

“Lo que jamás pensé que pudiera pasarme me sucedió esta noche a las 9:40 pm. Guerrilleros del ELN fuertemente armados me siguieron viniendo de Machiques hacia la misión del Tukuko, me hicieron parar, me apuntaron con armas largas y cortas como si yo fuera un delincuente y me hicieron un interrogatorio. Ellos estaban parados en la entrada del Tandil, me hicieron señales de luz con una linterna, como vi que eran hombres armados seguí de largo, cargaron sus armas y me siguieron en motos hasta que me hicieron detener, me preguntaron por qué no me paré, les dije “porque son hombres armados y qué se yo si me van a atracar”

– Y usted no sabe que por aquí anda la guerrilla?

– Si ustedes son guerrilleros deben saber quien soy yo. Qué hacen por aqui?

– Estamos de comisión. Quién es usted?

– Soy el Padre de la Misión.

– El Padre de la Misión?

– Ese mismo…no me conocen?

– No lo conocemos.

– Pues preguntenle a sus jefes quién es el Padre Nelson y ellos le dirán. Y éste es el vehículo de la Misión.

– Tampoco conocemos el vehículo.

– Pues veánlo bien y grabénselo porque en este carro no andan delincuentes, es el vehículo de la Misión y en él andamos los misioneros y nuestros empleados.

– Disculpe Padre por la molestia.

Arranqué y seguí. Lo terrible es que al llegar a casa del Cacique a contarle lo que me había sucedido, llegó otra persona a decir que al señor Nerio Suárez y a la señora Sofía Serpashi, Cacica de la comunidad de Ataposha también los pararon con el mismo interrogatorio y les revisaron el vehículo. Y tanto Nerio como Sofía son Yucpas. Quiénes son los guerrilleros del ELN o de cualquier otro cuerpo insurgente para andar y que de comisión en territorio venezolano y parar a ciudadanos venezolanos, revisarles el carro y quitar alguna arma de fuego como ya lo han hecho?

Esto es intolerable. No podemos permitir que cuerpos insurgentes armados de otro país vengan a controlarnos aquí.

Que todo el país sepa que esto está pasando aquí en la Sierra de Perijá”.