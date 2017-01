enero 16, 2017 - 7:09 am

El jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional (AN), Stalin González, criticó que el primer mandatario de la nación, Nicolás Maduro, no presentara Memoria y Cuenta ante el parlamento. Asimismo, considera que los ministros harán lo propio, y no se presentarán ante la AN para presentar informe.

Más información en breve