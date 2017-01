Stalin González: El CNE debe garantizar el desarrollo de los derechos políticos

enero 23, 2017 - 9:30 am

Stalin González, jefe de fracción de la Unidad en la Asamblea Nacional (AN), aseguró este lunes que el Consejo Nacional Electoral está para “desarrollar los derechos políticos, no para secuestrar la intención de votar”.

Durante entrevista en el programa De Nuevo En La Mañana, indicó que mientras el Gobierno trae a los presidentes y habla del diálogo mientras que la ministra de asuntos penitenciarios publica las fotos de Gilber Caro lo que es “humillante y sin derecho al libre proceso”, por lo que considera el Ejecutivo “está en una actitud un poco rara”.

Destacó que el Gobierno tiene intenciones de convertir al municipio Libertador en un gueto, donde la realidad es que “todos y cada uno de los venezolanos tenemos derecho a caminar y protestar donde queramos pacíficamente”.

“El Gobierno tiene que decidir cuál es el camino que quiere”, recalcó el parlamentario, quien a su vez señaló que anteriormente “se llenaban la boca diciendo que habían elecciones todos los años y ahora no quieren elecciones de nada”.

Aseveró que el motivo por el cual el Gobierno no asiste a la Asamblea Nacional es porque no les gusta el debate, lo cual representa un problema para ellos ya que no tienen como decirle al mundo que es demócrata mientras por otra parte quiere disolver el Parlamento.

Afirmó que en el país se debe “rescatar la tolerancia”, ya que la política “es la búsqueda de los consensos y los acuerdos para generar el bien común”, donde estos surgen de los acuerdos que se realicen.

Destacó que claramente la realidad del país es que la mayoría quiere un cambio de Gobierno y que no todos estas personas son adeptas a la Mesa de la Unidad y partidos de oposición.

En referencia al diputado Gilber Caro indicó que más allá de la inmunidad parlamentaria se está hablando de un caso “bastante raro”, donde se está violando el debido proceso que debe efectuarse en este caso, añadiendo a su vez que en la Constitución no hace diferencia entre diputado principal o el suplente, esto en referencia a declaraciones donde miembros del Gobierno aseguran que al no ser el principal Caro pierde la inmunidad.

“Por el bien del país ojala que lo haga bien”, resaltó González en referencia a la elección del nuevo presidente del Banco Central de Venezuela, añadiendo que esto es una muestra de que se les están acabando las ideas, donde es Merentes quien “está pagando las consecuencias” de las malas políticas económicas y lo sucedido con referencia al tema del cono monetaria.

Finalizó recalcando que la dirigencia opositora tiene que hablar con claridad y asumir los errores para que las personas puedan confiar en ella y que “juntos vamos a lograr cambiar este país y hacer el país de oportunidades que todo queremos”.

