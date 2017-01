Stalin González considera “acertado” que la AN discuta abandono de cargo de Maduro

enero 6, 2017 - 11:25 am

El jefe de la fracción parlamentaria por la MUD, Stalin González, señaló este viernes que espera mantener una buena relación con su homólogo oficialista Héctor Rodríguez, al considerar que el “país necesita acuerdos y un ejercicio de la política” en busca de llegar a acuerdos.

“Este país necesita de acuerdos y un ejercicio de la política. No se puede seguir execrando al que habla con el rival. Cada de uno de nosotros representa una parte del país que piensa algo distinto. Eso no quiere decir que no podamos hablar, que no podamos tener una relación personal”, expresó.

Por su parte, el diputado consideró acertado que se discuta el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro, el próximo lunes porque a su juicio hay suficientes elementos para aplicar dicho proceso jurídico.

“Cualquier cosa en este país no funciona, qué hace el Gobierno y para qué está. La gente va al mercado y no consigue lo que necesita, sale y puede ser víctima de la inseguridad, llegas a tu casa y no hay agua o se fue la luz; no hay transporte. Para qué quiere Nicolás Maduro seguir gobernando”.

Por su parte, señaló que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hace todos los “unificar esfuerzos” para avanzar en la misma dirección política.

Noticia al Día/Unión Radio