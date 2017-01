Southampton pega primero sobre Liverpool en la semifinal de la Copa de la Liga

enero 11, 2017 - 9:26 pm

El Southampton sorprendió al Liverpool derrotándole por 1-0 en la ída de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa, un nuevo revés a cuatro días de recibir al Mánchester United en el clásico de la liga inglesa.

Nathan Redmond, fue el autor de los 20 minutos del gol que permite a los ‘Saints’ soñar con una clasificación para la final, aunque deberán conservar esa mínima ventaja el próximo 25 de enero en Anfield.

El Liverpool suma un segundo traspié consecutivo, después d eno pasar del empate a cero goles contra el Plymouth, un equipo de la cuarta categoría, el pasado domingo en la FA Cup.

Pero a diferencia del partido del fin de semana, en el que el entrenador Jurgen Klopp puso un once titular con muchos jóvenes, el técnico germano puso este miércoles a su mejor equipo posible, con las únicas ausencias de Sadio Mané, en la Copa de África, y del lesionado Jordan Henderson.

Incluso el centrocampista brasileño Philippe Coutinho regresó a las canchas tras siete semanas de baja y jugó la última media hora. Pero los Reds no mostraron su mejor nivel y salvo un disparo del brasileño Roberto Firmino que rechazó el arquero Fraser Forster a los 17 minutos, no lograron concretar su dominio en ocasiones claras de gol.

Karius salva a los Reds

“La reacción tras el gol concedido no fue buena, no estuvimos lo suficientemente compactos (…) y Loris Karius nos ha salvado la vida. Fue una victoria merecida para Southampton, pero solo estamos a mitad de la eliminatoria”, declaró tras el partido Klopp, que no ha ganado ninguno de los tres últimos partidos.

Y como es habitual esta temporada, el Liverpool pagó caro un error defensivo, que acabó costándole el partido y a punto estudo de costarle quizás la eliminatoria, ya que el popio Redmond dispuso de un mano a mano que salvó el arquero alemán Loris Karius poco antes del descanso (43).

“Merecimos el resultado con todas las ocasiones que tuvimos. Es importante ganar sin encajar goles”, destacó el técnico francés del Southampton Claude Puel. En Anfield, los de Liverpool tendrán que dar una imagen mucho mejor si quieren clasificarse para la final de Wembley.

