Sólo se necesitará la cédula y el recibo de déposito para retirar pesos en efectivo en Colombia

enero 19, 2017 - 10:15 pm

Hasta el momento ningún zuliano ha hecho el proceso completo para la compra de pesos. Apenas y salen con un recibo de deposito de las casas cambiarias en Maracaibo con la garantía de haber adquirido la moneda colombiana en efectivo, que deberá ser gestionada en una operadora de giros en el vecino país.

“Con tan sólo presentar la cédula de identidad venezolana y el recibo de pago se podrá adquirir el efectivo en cualquier casa de cambio habilitada en las ciudades de Cúcuta, Barranquilla y Bogotá”, aseguraron los trabajadores de Italcambio como parte de la explicación ofertado a quienes piden información.

Sin embargo, aconsejan la presentación del pasaporte, puesto que este debe validar el sellado en la frontera.

Titan Internacional y Cambiamos son las agencias cambiarias aliadas en el país neogranadino. La primera con sede en Barranquilla y Bogotá, la segunda en Cúcuta, con atención al público hasta las 5:00 de la tarde, según sus respectivos sitios web.

Manuel José González salió de la oficina de Italcambio del centro comercial Cima luego de consignados sus documentos.

“Las indicaciones que me dieron fue que con este recibo llego a una casa de cambio allá y me entregan los casi 900 mil pesos que compré con los 220.275 bolívares, y presente la cédula. El pasaporte no es obligatorio”, aseveró.

Andrés Boscán

Fotos: Xiomara Solano

Noticia al Día