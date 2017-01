Simón Calzadilla: Ya la AN no está en desacato con caso de diputados de Amazonas

enero 9, 2017 - 7:22 pm

Simón Calzadilla, diputado de la Asamblea Nacional (AN) aseguró que con la desincorporación de los parlamentarios de Amazonas, el Parlamento ya no está en desacato.

“Ahora vamos a esperar que el TSJ cumpla con sentenciar porque ya vamos por 13 meses de ese caso y no ha habido respuesta clara (…) para este momento no hay desacato con el caso de los diputados de Amazonas, vamos a ver una vez que le llegue mañana al TSJ esta notificación qué dice, porque con este TSJ no se sabe”, manifestó.

Aseveró que el Gobierno nacional usurpó la soberanía del pueblo en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 y que ahora la soberanía es del TSJ que es el órgano que decide.

“Están los diputados impugnados todavía, y están amenazando con destituirlos y hacer nuevas elecciones; entonces tendría que destituir a los más de cien diputados. Aquí lo que hay es una aberración”, resaltó.

Noticia al Día/Globovisión