Silvino Bracho tiene pasaje de ida para el 25 de ener

enero 5, 2017 - 5:16 pm

Silvino Bracho será el cerrador de las Águilas del Zulia, muy probablemente, para la próxima serie que tengan los rapaces de concretar su pase a la semifinal en la que se mantienen dos pasos adelante de los Tigres de Aragua después de haber barrido, en Maracaibo, en los dos primeros encuentros de los playoffs.

Arcenio León solo podrá lanzar dos episodios más por orden de los Tigres de Detroit, con un día de por medio de descanso, por lo que el mánager Lipso Nava podría tenerlo en la lomita en el juego tres y cinco, de ser necesaria su participación.

Bracho pasaría a ser el hombre que asegure los juegos de los rapaces en las primeras de cambio. La participación del relevista zuliano parte también de cómo sea utilizado por el mánager Nava ya que puede lanzar un máximo de dos días consecutivos.

Al grandeliga de los Cascabeles de Arizona le restan cinco episodios de trabajo. El mismo Bracho conversó con el cuerpo técnico de los desérticos y les hizo saber que ha trabajado desde que se reportó a los emplumados.

“Les dije que aquí han llevado bien las restricciones y que no me han sobre usado. Queda de parte de ellos si me quieren temprano o no en los Estados Unidos porque ellos abren sus campos el 24 de enero y yo tengo pasaje para el 25 de enero”, precisó.

El derecho, quien ha sido clave con sus relevos en los dos primeros juegos de la serie frente a los bengalíes, ignora si podrá lanzar más allá.

“La cantidad de episodios se mantiene, que son 20 innings. Al llegar ahí le tocará a las Águilas hablar con Arizona. Yo me siento bien y quisiera ayudar hasta donde el equipo llegue”, explicó.

Cuando Bracho agote sus cuota de episodios Nava solo podrá contar con el brazo de Leonel Campos como un seguro. El timonel zuliano también ha dicho que de seguro, después de conseguir su pase a la siguiente ronda, buscarán relevistas entre sus adiciones.

El Emergente