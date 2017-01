Siete consejos caseros para que tu piel no sufra de estrés

enero 17, 2017 - 2:34 pm

La piel es nuestra carta de presentación personal más importante pues está expuesta a los ojos de las demás personas en cualquier momento, en cualquier lugar. La piel es sensible a todo lo que la rodea, desde el medio ambiente hasta el estado de ánimo. Las obligaciones, la mala alimentación, el escaso descanso y la vorágine laboral en la cual todo el mundo permanece a diario hacen que la piel reciba una mala información y se vea desgastada y poco luminosa.

El tener pocas horas de descanso, unos hábitos alimenticios no saludables con el consumo regular de comidas rápidas, bebidas gaseosas, confites, azucares en alto volumen y comidas procesadas, el consumo de alcohol en exceso, la larga exposición al sol y/o el consumo de sustancias alucinógenas, son algunas de las causas por las cuales la piel se estresa. Pero, ¿cómo saber cuando la piel está sufriendo una crisis de estrés? Las evidencias son muy sencillas y las podemos notar cuando en nuestra piel se reflejan algunas de las siguientes enfermedades cutáneas: acné, urticaria, rosácea, dermatitis atópica, psoriasis, líneas finas de expresión, resequedad, manchas, entre otras agudas que deben ser consultadas con un profesional en dermatología o cosmetología.

Algunos productos que puedes usar para mejorar el aspecto deshidratado de tu piel deben tener dentro de sus ingredientes vitamina A y C, contenido antioxidante, tónicos y productos fabricados a base de frutos o plantas naturales. Algunos artículos que encuentras en el mercado tradicional son de alta funcionalidad para darle vitalidad a tu piel, busca uno que actue de manera rápida y notoria para mejorar el aspecto de tu cutis.

Para prevenir cualquier señal de alarma que afecte la apariencia de nuestra piel los aceites ofrecen múltiples beneficios, es importante que potencien las propiedades regeneradoras, antioxidantes, hidratantes, reafirmantes y suavizantes de sus demás ingredientes de origen natural como extracto de caléndula, manzanilla, lavanda, romero y vitaminas A y E que integran un producto para prevenir y disminuir la apariencia de estrías, cicatrices, manchas, deshidratación y signos de envejecimiento.

Algunos tips básicos que puedes seguir son estos:

Consiéntete, saca tiempo para cuidarte y consentir tu piel con una buena limpieza. Solo debes seguir el siguiente hábito:

1. En la mañana: Limpia, tonifica e hidrata y en la noche: Limpia, tonifica y nutre.

2. Usa siempre el bloqueador solar con filtros UV y UVA: Es indispensable que evites el contacto directo con los rayos del sol, ya que ellos producen el foto envejecimiento y aceleran el síndrome de la piel estresada.

3. Aumenta el consumo de agua para que tu organismo pueda eliminar más fácilmente las sustancias que no necesita.

4. Incluye en tu dieta alimentos ricos en nutrientes y antioxidantes como los frutos rojos y las verduras.

5. La actividad deportiva es muy importante y la puedes disfrutar, entonces sal a caminar, trotar, pasea a tu mascota y respira aire libre (mínimo 30 minutos al día son suficientes).

6. Duerme bien, la falta de sueño produce deshidratación. Si llegas a casa muy estresada, unas compresas de agua fría o caliente o unos copitos de algodón empapados con infusiones de manzanilla revitalizaran la piel.

7. Haz muecas que duren de cinco a diez minutos diarios y realiza ejercicios gestuales, la gimnasia siempre será una gran ayuda para combatir el estrés.

Tu piel se estresa SI: No te desmaquillas, no realizas limpiezas faciales, cambias de productos seguido, no usas protección solar, te depilas con cera demasiado caliente, te excedes usando maquillaje, tienes malos hábitos alimenticios, dejas de asistir a tu medico dermatológico. Por todo esto debes tener cuidado para tener y lucir una piel como de bebé.

El Espectador