Si no comes, engordarás: el efecto de las dietas

enero 6, 2017 - 1:50 pm

Si dejas de comer, engordarás. Parece contradictorio, pero no lo es; el comer mal hace tiempo después ingeramos más cantidad o comamos entre horas, lo cual no permite adelgazar, sino todo lo contrario. De ahí que el 50% de las mujeres sufra sobrepeso u obesidad, cuando el 80% de ellas han hecho dieta en algún momento.

La Fundación ABB -institución que trata de prevenir de trastornos alimentarios como la obesidad, la bulimia o la anorexia-, advierte de este hecho demasiado común que no sólo frustra a las mujeres a la hora de privarse de comer y, al contrario de lo deseado, acabar ganando peso, sino que pone en peligro la salud de adultos, niños y sobre todo adolescentes.

La explicación es fácil: la sociedad nos muestra un modelo físico que no se identifica con la realidad. Nosotras nos sentimos gordas y acudimos a restrictivas dietas, la mayoría insanas, que llevamos a cabo sin ningún tipo de regulación médica. Nos saltamos comidas o nos privamos de importantes alimentos, lo cual nos lleva a recuperarlos a las pocas horas, a picar más de la cuenta e incluso a doblar la ingesta por la ansiedad derivada del hambre. El resultado está claro: más kilos ganados que perdidos.

Por eso la Fundación ABB nos recomienda seguir los siguientes consejos con el fin de cuidar tanto tu salud como tu silueta.

Consejos para no engordar

-Para no engordar hay que comer. La mejor forma de mantener un peso adecuado y saludable a medio y largo plazo es no pasar hambre, hacer 5 comidas al día y mantener una alimentación variada y equilibrada.

-No te saltes comidas. Ello desencadena una serie de reacciones en el cerebro que provocan el deseo de ingerir alimentos calóricos, como grasas y azúcares.

-La comida no soluciona los problemas. Hay muchas personas que les da por comer en situaciones que nada tienen que ver con el verdadero hambre, como el aburrimiento, el desamor o la tristeza. Eso no solucionará nuestros problemas, sino que añadirá uno más si no controlamos el peso.

-No hagas caso de la publicidad y de falsos modelos. La industria alimentaria se enriquece engordando y adelgazando a la gente.

-Cuídate. Además de una alimentación equilibrada, haz ejercicio moderado diariamente, duerme al menos ocho horas y haz lo que sea necesario para que tu cuerpo y mente se sienten bien.

