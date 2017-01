Sector inmobiliario considera necesario un proceso dinámico de producción

enero 30, 2017 - 4:20 pm

El expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y actual tesorero de Fedecámaras, Aquiles Martini Pietri, cree necesario adelantar un “proceso dinámico de producción” para revertir la contracción general del aparato productivo, y en particular del sector construcción que ya lleva 26 trimestres continuos sin crecer.

Explicó que ese comportamiento viene dado por varios factores, como las dificultades en la financiación tanto para compradores como para constructores. “Si alguien logra conseguir alguna vivienda en Bs 18 millones, por ejemplo, tiene que justificar un ingreso de 500 o 600 mil bolívares mensuales en su núcleo familiar, ¿quién los gana?”.

Indicó además: “La parte de financiación está trancada. Si a ello le agregamos que no hay materia prima, el escenario se complica. Sidor producía 5 millones de toneladas de acero líquido, en 2016 no llegó ni a 1 millón de toneladas; antes se producían 10 millones de toneladas de cemento y el año pasado no llegó a 5 millones”.

Asimismo observó fallas en el suministro de cerámicas, baldosas, grifería y ausencia de repuestos para maquinarias. Precisó que “se llegarán a construir 8 o 10 mil viviendas, cuando antes, en 2009, se construían casi 90 mil viviendas en el país. Ese es el panorama. El que tenga vivienda que la cuide, que no la venda; no va a ser posible adquirir una por lo que venda”.

Cita Martini que “el juego se destranca con confianza y ésta se genera con acciones, no con palabras. El Gobierno debe entender que no es apartando al sector privado de la actividad económica productiva; todo lo contrario, es insertándolo en la promoción de bienes y servicios”.

Manifestó que “hay que poner a producir de nuevo a Sidor y las cementeras, para combatir los altos niveles de escasez en todos los sectores, y la construcción lamentablemente no escapa a ello”. “La banca tiene una inflación muy fuerte y no se le puede capitalizar. Hay decisiones en que esas entidades no pueden prestar más del 10% del capital a un empresario o grupo económico. Por eso se construyen pocas viviendas”, dijo.

El Universal