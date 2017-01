Se revelan los uniformes para el Juego de las Estrellas 2017 de la NBA

enero 5, 2017 - 5:41 pm

La NBA y Adidas han mostrado cómo serán las camisetas del próximo All Star Game que se celebrará el próximo domingo 19 de febrero en Nueva Orleans (Luisiana). La Conferencia Oeste lucirá un uniforme gris oscuro con los números en rojo y borde en oro, mientras que el del Este será gris claro con los números en azul y rodeados en blanco.

Además, por segundo año consecutivo las camisetas tendrán el logo de KIA esquina superior izquierda. Esta práctica podría convertirse en algo habitual en los equipos de la Liga norteamericana de aquí a tres años puesto que los propietarios acordaron permitir la publicidad (en tamaño reducido) en las ropas de partido el pasado mes de abril.

El Partido de las Estrellas se celebrará en Nueva Orleans a pesar de fijarse en un principio en Charlotte (Carolina del Norte). Pero tras la aprobación de la polémica HB 2, una ley discriminatorio con el colectivo LGBT, se decidió su traslado al Smoothie King Center.

The official 2017 @NBAAllStar uniforms have been unveiled. Thoughts? pic.twitter.com/75TmGy8yAV

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 5 de enero de 2017