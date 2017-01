Tiroteo en aeropuerto de Florida deja al menos tres personas muertas y nueve heridos (Fotos)

enero 6, 2017 - 2:15 pm

La policía detuvo a un sospechoso

Un tiroteo se registra a esta hora en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale de Florida, EE.UU dejando un saldo de al menos tres personas muertas y nueve heridos.

Según reportes de los internautas a través de la red social de Twitter, el tiroteo ha provocado el pánico entre la multitud que se encontraba en la terminal aérea.

Testigos desde el aeropuerto de Fort Lauderdale reportan una fuerte presencial policial en los alrededores. Un sospechoso ha sido detenido, según medios estadounidenses.

Los portavoces del aeropuerto indicaron que el tiroteo tuvo lugar en la terminal dos en el área del equipaje y que por tal motivo se vieron obligados a evacuar las instalaciones.

Asimismo, La NBC News reporta que el tiroteo ha dejado al menos una persona muerta y 9 heridas. Además señala que el autor del ataque ya se encuentra bajo custodia.

Shots fired at FLL airport. Guy is bleeding profusely. Supposedly others are shot on the lower level at Delta Term 2. pic.twitter.com/UcL73Y8yGx

— Maxwill Solutions (@MxWllSolutions) 6 de enero de 2017