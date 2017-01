Saint prepara el lanzamiento oficial su nuevo software empresarial ‘Annual Cloud’

enero 18, 2017 - 4:05 pm

Iniciamos este 2017 con grandes noticias para toda nuestra comunidad Saint. Una de ellas es informarles que ya tenemos fecha para el lanzamiento comercial de Annual Cloud, este próximo miércoles 29 de Marzo en el Salón Kavak del Hotel Kristoff de Maracaibo, Venezuela.

Con Annual Cloud, mostraremos una nueva forma de ver y hacer negocios. El nuevo ERP de saint, Annual Cloud ya está preparado para el Comercio Electrónico y viene con novedades que ningún otro comercio electrónico tiene disponible en el mercado de software administrativo y sin necesidad de realizar procesos de programación sofisticados.

Saint revolucionará la forma de hacer negocios, no te pierdas el lanzamiento y las novedades que mostraremos éste 29 de marzo de 2017 en Maracaibo, Venezuela. Desde las 8:00 am iniciaremos con la muestra de las bondades, la versatilidad y movilidad de la aplicación. No es una nueva versión, es un nuevo ERP de saint.

Podrás instalarlo como una aplicación tradicional de redes LAN, en la Nube o Híbrido.

Con la nube, tu empresa sube

Nota de prensa