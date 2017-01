¿Sabes qué es el Squirting?: Un manantial de placer sexual

enero 5, 2017 - 11:15 am

Aunque se suele confundir con la eyaculación femenina, esta práctica se basa en la expulsión de líquido por la uretra de manera exagerada

Cada vez que pienso en la práctica del squirting aparece en mi mente la mítica escena de “La ley del deseo”, de Pedro Almodóvar, donde el personaje de Carmen Maura exclamaba a un señor que limpiaba las calles sujetando una manguera, “¡Riégueme!”. Inmediatamente, recibía un gran chorro de agua callejero sobre su cuerpo, sofocando así su calor interno generado por la calurosa noche de verano y otras calenturas, muy probablemente. Curiosas asociaciones y símiles hiperbólicos creados por la mente de una sexóloga inquieta.Sin embargo, en este caso, nosotras jugaremos a ser la manguera y sofocaremos a alguna persona que nos grite aquello de “¡Riégueme!”, en algún momento ardiente.Aunque se suele confundir con la eyaculación femenina, cuando hablamos de squirting, nos referimos a una práctica basada en la expulsión de líquido por la uretra de manera exagerada, con un chorro intenso, como la traducción de su nombre en inglés, squirt, nos indica. La eyaculación femenina no suele ser tan llamativa, tan potente ni se expulsa tanta cantidad de líquido y, aunque muchas mujeres puedan pensar que se han orinado, no es así.Se empezó a oír a nivel médico en el año 2001 aunque, antiguamente en la India, ya se conocía con el término sánscrito Amrita, traducido como “sin muerte”, denominado el “elixir de la vida eterna” o el “néctar de los dioses”. Aunque pueda suceder de manera espontánea, suele ser necesario seguir algunas pautas para conseguir un squirt. Conocer dónde tocar, cómo hacerlo, nuestra actitud para facilitarlo y descubrir algunos consejos para no cortar la erótica del momento, es fundamental.1. Dónde tocar Con el squirt se puede liberar, no sólo el líquido segregado por las glándulas de skene hacia la uretra, como ocurre con la eyaculación femenina, sino que se puede acompañar también de orina para conseguir mayor cantidad de eyaculado y poder lanzar un buen chorro. Según los estudios realizados por el doctor Francisco Cabello, director del Instituto Andaluz de Sexología y Psicología, todas las mujeres eyaculan, aunque no necesariamente de manera tan espectacular y, en ocasiones, puede que se haga incluso antes de experimentar el orgasmo o que no se expulse en el momento del orgasmo y se elimine el eyaculado orinando tras el clímax. Pero el squirting parece que ha creado tendencia y son muchas las mujeres y hombres que desean conseguirlo y provocarlo. Para ello es necesario estimular enérgicamente el ya conocido Punto G, descubierto por el ginecólogo Ernst Gräfenberg en los años 40 por casualidad, y bautizado en su honor en 1981. Lo podemos localizar a unos 3 o 5 centímetros de la entrada de la vagina, en su cara anterior. Así, no solo se estimulan las raíces del clítoris, que pueden alcanzar hasta 8 centímetros, sino también, la denominada como próstata femenina o glándulas de skene. Es una zona de textura rugosa que se suele engrosar cuando la mujer se excita. Sería recomendable estimular previamente el clítoris para que la mujer se excite y conseguir, a través de sus raíces, que se engrose la zona para poder localizarlo mejor.

ANA SIERRA

El Mundo. es