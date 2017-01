¿Sabes cuál es tu dosis de sexo perfecta?

enero 18, 2017 - 9:00 pm

Hemos dado con un nutriente natural capaz de evitar el cáncer, prevenir los ataques de corazón y aplacar el estrés. No tiene mala pinta, ¿verdad? ¿Que si es muy cara esta panacea? Pues no, está al alcance de cualquiera, incluso en estos tiempos de crisis. Ni siquiera tendrás que pasar por el copago.

No es un nuevo descubrimiento ni tiene patente y, no te preocupes, no es un timo: se llama sexo. Es gratis (normalmente) y puedes empezar el tratamiento cuando te apetezca. Pero MH recomienda que cuanto antes. ¿Para qué esperar?

Los beneficios de este suplemento milagroso dependen de lo a menudo que te lo tomes. Aquí te mostramos qué dosis necesitas y como sabemos que quieres obtener el mejor resultado, qué comida funciona mejor con este suplemento para maximizar sus efectos. Consérvalo en un lugar seguro lejos del alcance de los niños…

Dosis: 1 vez a la semana para…

Quitarte el estrés

Una única dosis de sexo a la semana liberará una cantidad efectiva de la hormona antiestrés, la oxitocina. Según una investigación llevada a cabo en la Universidad de Paisley (Escocia), este nivel de oxitocina provoca una disminución de la presión arterial durante las situaciones de estrés como hablar en público.

Modo de uso

Se recomienda su administración a primera hora de la mañana para combatir la ansiedad a lo largo del día. La dosis de oxitocina todavía será efectiva por la noche, pero cuidado: la hormona puede causar modorra e incluso puede provocar somnolencia repentina e inesperada.

Peligro

No intentes administrarte este suplemento a ti mismo. La oxitocina sólo se libera si hay penetración.

Consumir preferentemente con: Vegetales. Todos los vegetales son muy ricos en magnesio. Una carencia de éste, según un estudio publicado en la revista Neuropharmacology, hace que se dispare la respuesta humana ante el estrés. El ácido fólico en vegetales con hoja, en especial la col y las espinacas, también aumenta la producción de la estamina en las mujeres y su habilidad para alcanzar el orgasmo. Así que puedes calmarte mientras ella se excita.

Revista Menshealth/Agencias