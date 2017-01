Rosales negó que su liberación se haya negociado

enero 20, 2017 - 8:11 pm

El exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, negó este viernes que su liberación se produjera tras alguna negociación con el Gobierno Nacional. “Eso es parte de quienes practican o juegan a marchar por el camino de la violencia y con quienes tenemos profundas diferencias (…) ¿Qué voy a negociar con un gobierno que va a un proceso electoral y seguramente tendrán que pasar a la oposición, así no les guste?“, cuestionó.

“A mi se me construyó una confabulación dirigida desde una estructura que manejaba el magistrado Aponte Aponte, él definió esa confabulación para sacarme del juego político (…) nunca he cometido hechos de corrupción, lo que hice fue una gigantesca obra económica, social y política en el Zulia (…) el 90 % de la gente me valora positivamente”, expresó el también fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

Rosales aseguró que para que el país surja “tenemos que llegar a acuerdos mínimos, para buscarle salida al problema de la crisis o terminamos en enfrentamientos, para luego tener que negociar”; al tiempo que afirmó encontrarse en desacuerdo con muchas de las cosas que ha realizado la coalición opositora.

“Yo insisto en tres puntos importantes para salir de la crisis: lograr el funcionamiento mínimo de las instituciones en Venezuela; en segundo lugar, tenemos que obligar a que el Gobierno determine una figura que permita que al país lleguen alimentos y medicinas; y por último, un calendario electoral y en eso tienen que estar el Vaticano, los mediadores, todos”, sentenció.

Unión Radio/Noticia al Día