Revisa este manual para ser una reina de la seducción

enero 11, 2017 - 1:00 pm

Cómo triunfar en la cama’ (ed. La esfera de los libros) explica, efectivamente, los secretos para ser una gran amante, pero va más allá de lo evidente. Triunfar en la cama es un proceso que arranca en un cruce de miradas en un bar y da rienda suelta al deseo. Para moverte como una gata en el dormitorio has de saber también coquetear en una conversación.

Marian Benito es periodista y asesora de comunicación y desarrollo personal y ha escrito este manual para destapar todos los secretos de la seducción y el sexo. “Me parecía fascinante de qué manera nos influye nuestra vida sexual en nuestro comportamiento y nuestra vida cotidiana”, cuenta.

Benito destierra en su obra la idea de una mujer “mojigata” y desvela a las chicas osadas y naturales que son cada vez más comunes. “El fin de mi libro es convertir nuestros pequeños vicios en virtudes”, y afirma que para seducir no puede faltar la confianza en una misma, el sentido del humor y la inteligencia. Así es la mujer conquistadora de la que habla Marian Benito:

No espera a que le seduzcan “El hombre no está acostumbrado a que le seduzcan, es normalmente él quien hace ese esfuerzo y toma la iniciativa en el sexo. Sin embargo, está aceptando muy bien el cambio en el comportamiento de la mujer, porque que ella se lance a la conquista le quita un peso de encima y le hace sentirse halagado”, afirma la autora. Una mujer seductora trabaja ese aspecto y toma las riendas. De hecho, “muchas de las disfunciones masculinas vienen de esa función del hombre de cumplir o tener que llegar al final”.

Quien es seductora, lo es en todos los aspectos de su vida En cualquier momento puedes entrenar tus dotes de conquista sin estar buscando necesariamente conseguir nada.

Lanza las señales adecuadas Mantener la mirada, cruzar las piernas, ahuecarse el pelo… Son algunos de los gestos que pueden hacer entender a un hombre que el juego ha empezado. “Hay que ir dando pasos cortos”, asegura la experta, “para ver si él también está interesado”.

Sabe retirarse a tiempo “Funciona seducir pero no insistir”, sentencia. Si el chico no te corresponde es importante retirarse, porque los flechazos funcionan a primera vista y si no ha surgido la chispa en ese primer contacto, seguramente ya no lo haga. En todo caso, en un segundo intento, debería ser él el que moviera ficha.

Se hace un poco la dura Con cautela, para dar a entender que hay interés, pero sin mostrar las cartas. “La incertidumbre es una de las bazas que tenemos. Ese no saber. Hacerse la dura despierta el deseo siempre que se haga con sabiduría”, puntualiza.

Tiene un gran sentido del humor Para aceptar un rechazo, en esos momentos incómodos en la cama… Una broma a tiempo salva muchas situaciones. La ironía es sinónimo de inteligencia y lima asperezas en situaciones críticas. Un sonido extraño, una postura complicada… El humor puede quitar hierro al asunto. En caso de no dar con el comentario adecuado, mejor no decir nada y dejarlo pasar de largo.

Tiene buenos modales en la cama Y con buenos modales, se refiere a “malos modales”. “Saber expresar tu deseo, dejar que la otra persona lo exprese, respeto mutuo hacia los cuerpos, consentimiento mutuo en todo lo que se hace, saber decir ‘no’ y saber aceptar un ‘no'”, son algunos de los ejemplos.

Se deja llevar por el momento “No hay que demonizar el hacerlo en una primera cita, siempre que sean personas maduras que saben lo que hacen, aunque suele ser mejor conocerse un poco, desearse previamente, porque va a salir mejor sabiendo lo que le gusta al otro”, dice Benito.

Es natural como la vida misma “Cuando hay naturalidad esa confianza va a hacer que se derroche mucha energía positiva. Si una se siente segura va a ser mas ágil y va a estar mas abierta probar más posturas. A un hombre le gusta que la mujer sea activa y que tenga recursos propios”, aconseja.

Explora su propio cuerpo La masturbación es un tema clave en ‘Cómo triunfar en la cama’. La autora afirma que “es primordial haber explorado primero tu cuerpo, saber qué te gusta, cuáles son tus zonas erógenas principales y saber comunicar cuál es tu mapa erógeno”. la masturbacion es esencial en la educacion sexual. dicen en las encuestas que hay muchas mujeres que no se atreven a confesarlo.

El Mundoes