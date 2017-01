Revelan tráiler de la película inspirada en Britney Spears

enero 24, 2017 - 4:21 pm

El canal de televisión Lifetime publicó un adelanto de Britney Ever After, la película sobre la vida de Britney Spears, que no fue aprobada por la princesa del pop.

Este filme narrará el crecimiento de Spears como estrella, además, poniendo específica atención en sus controversiales romances, entre ellos, el que tuvo con Justin Timberlake, su matrimonio de 55 horas con Jason Alexander y su unión de tres años con Kevin Federline, en donde también mostrará la polémica crisis que tuvo en el año 2007.

“Fue traumático tener que experimentar a través de mis ojos lo que ella experimentó. Es decir, ella no es como nadie más. Su vida entera ha sido perseguida por paparazzi y es constantemente criticada y bajo la mirada del público, así que no es normal“, expresó Natasha Bassett, la actriz quien interpretó a la cantante.

“Realmente aprecio lo fuerte que es. Emocionalmente, la forma en la que atravesó las presiones constantes que vivió, es admirable”, agregó.

El largometraje será estrenado el próximo 18 de febrero a través del canal televisivo.

Agencias