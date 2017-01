Retratos de “Mi Esperanza”, un barrio arropado por la crisis y la delincuencia

enero 30, 2017 - 9:48 pm

Necesidad y desolación es lo que se observa en las trillas arenosas y llena de huecos del barrio. Tiene 22 manzanas habitadas por vecinos que cada día luchan por darle un bocado que le mengüe el hambre a sus hijos en medio de crisis social y económica que atraviesa el país, al menos 100 de estos pequeños se encuentran en desnutrición según reportes. A continuación, el relato de cuatro familias que viven en “Mi Esperanza” ubicado en la II Etapa de la Zona Industrial, municipio Maracaibo. Dos de ellas afirman su incondicional apoyo al proyecto socialista, las otras dos reservan su posición y piden apoyo venga de donde venga.

Habla el barrio

El barrio Mi Esperanza, de la parroquia Luis Hurtado Higuera, es zona roja según relatan los propios vecinos, sector donde la delincuencia a cualquier hora del día tiene puesto el estandarte de “reina” del barrio. Su antecesora es la precariedad. Usar ‘cotizas’ en este lugar es casi un lujo entre sus habitantes y si se habla de llevarse un plato a la boca tres veces al día, los testimonios enmarcados en estas líneas relatan que, con solo dos comidas ya sienten que han superado la prueba diaria.

Joaquín Gómez tiene 55 años, 15 viviendo en “Mi Esperanza”. Él se ganó la juventud prestando servicio en la antigua Policía Regional, siendo ahora jubilado y pensionado, asegura que el sueldo que gana no le alcanza para mantener a los que viven en su casa.

Tiene a su cargo cuatro nietos pequeños, una de apenas tres meses de nacida, y explica que al no tener leche para alimentarla, recurre a un remedio poco usual pero que se corrió como pólvora entre las madres del barrio.

“Tengo cuatro nietos, uno de ellos fue diagnosticado con desnutrición en el CDI de El Gaitero… Cada día mi esposa y yo nos vemos obligados a saltar y brincar para poder alimentar a la más pequeña que apenas tiene meses de nacida”, comenta mientras observa jugar a los niños de su hogar en el frente de la casa.

“No hemos tenido ni pa’ comprar un pote de leche, la bebé no sabe qué es eso. Mi esposa va cada día a la bodega compra 200 bolívares de azúcar 400 de arroz de piquito y se trae de Mercasur una guayaba madura, eso lo mete en la licuadora y se convierte en el tetero de la niña”, asegura.

Con su testimonio de vida el señor Joaquín Gómez asegura que la fórmula para apaciguar la crisis en su hogar ha sido comer a las 11 de la mañana un primer bocado que haga las veces de desayuno y luego ingeniárselas para hacer una segunda comida a eso de las 6 de la tarde para acostar a los niños con algo en el estómago. “En Mi Esperanza lo que nunca falta es eso, esperanza, esperanza de que algún día nos olvidaremos de esta difícil situación, esperanza de que la ayuda llegará de donde tenga que llegar”, dice.

Más allá de una ayuda deben estar las ganas de superarse

Yrene Cáceres encabeza otra lista familiar, afirma ser trabajadora del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) del barrio vecino, El Gaitero, además es miembro del Comité de Salud del Consejo Comunal, mujer que sabe en carne propia las necesidades de sus calles pues convive en ellas. “Aquí sí es verdad que pasamos muchas necesidades, en un estudio realizado a finales de diciembre pudimos constatar que más de 100 niños de las 22 manzanas que componen el sector se encuentran en desnutrición, sumado a ello, en los últimos meses cuatro pequeños han muerto por otras complicaciones”, específica en respuesta a una pregunta sobre la situación actual del sector.

Cáceres es fiel seguidora del modelo socialista del expresidente Hugo Chávez Frías, pues, a su juicio, en años anteriores se las vio más “negras” para sobrevivir.

“Es cierto que hay tremenda crisis, que todos estamos más flacos, que hay gente con necesidades; pero no hay que echarle toda la culpa al gobierno que siempre busca la manera de ayudarnos. Aquí tenemos a las grandes misiones, Barrio Adentro, Madres del Barrio, Hogares de la Patria, hasta un comedor comunal tenemos, el 80% de los que aquí vivimos somos beneficiarios cobramos nuestra mensualidad gratuita, ¿qué más ayuda que eso?”, se pregunta, al mismo tiempo que argumenta: “La miseria muchas veces es la elección de uno mismo que no busca superarse sino conformarse con lo que le den y otros que, a pesar de tener oportunidades para surgir, eligen en la delincuencia una forma de vida. Aquí necesitamos es conciencia papá”

“Gracias a Dios por Mercasur, allí nos bandeamos”

Anabel Martínez vive en el área más profunda del barrio en una zona que se conoce como la invasión; sin embargo, estaba de visita en casa de una familia en la entrada del barrio. “Chamo, les recomiendo que no se metan pa’ allá, aquello es candela, guarden sus vidas”, expresa ante la inquietud ajena de explorar las entrañas del barrio.

Anabel es una beneficiaria de las tarjetas de las misiones “Hogares de la Patria”, cobra 32 mil bolívares mensual (monto que le será elevado por mandato presidencial a 50 mil) dinero que le da un respiro cada vez que cae en la cuenta.

“Tengo dos niños, además de recibir el dinero del gobierno, yo por lo menos vendo café. Le doy gracias a Dios por tener a Mercasur frente al barrio, ese es un lugar donde más allá de los problemas y del hampa muchos nos bandeamos pa’ conseguir alguna entrada de cobritos pa’ la casa”, cuenta.

Al estar fundado diagonal al Mercado de Mayoristas del Sur (Mercasur), antiguo Mercamara, muchas de las familias del barrio encuentran un desahogo económico para sus hogares, entre los que se encuentran los que van a ganarse la vida descargando verduras y frutas de los camiones, los que se hacen su espacio para compra y venta de café o cigarro y, “hasta los que rebuscan entre los desechos de basuras o los que se la pasan marañando a la gente”.

Dos comidas diarias y, a veces, hasta una

Liliana Urdaneta, no quiso ser retratada. “Si me hacen una foto me echan una vaina”, fue su argumento ante la insistencia.

Son cinco los hijos a su cargo, la penuria se deja ver en todos ellos, de tres de las pequeñas de la casa solo una tiene un par de cotizas que le regaló un alma caritativa, las otras dos se la pasan descalza a donde vayan mostrando sus pies polvorientos, resecos y cuarteados por todas partes que caminan.

La fachada de la casa es la de un rancho, hojalatas y tierra es su exterior. Su interior apenas tiene una pared de bloques el resto se une a las paredes de latón.

“La pura verdad es que en los barrios la estamos pasando horrible, sobre todo aquellos que tenemos varios muchachos. Yo trato de engañar el estómago de las niñas dándoles dos comidas diarias y, a veces, hasta una, pero cuando no tengo qué darles nos acostamos y en silencio lloro y le pido a Dios que al siguiente día haga un milagrito, no me queda de otra”, expresa.

Ella explica que al igual que muchas familias de “Mi Esperanza”, ella recibe ayuda del gobierno a través de la misión Madres del Barrio, con dinero y esporádicamente en un comedor comunitario que se abre cada vez que llegan los alimentos.

“El consejo comunal siempre está pendiente de que nos llegue alguito, pero eso se vuelve nada en la casa, sin trabajo y sin nada qué vender, a medio mes la cosa se pone dura para todos”, comenta.

Joaquín, Yrene, Anabel y Liliana, cada uno es la cabeza de un hogar en Mi Esperanza, sitio donde hace años encontraron un espacio para vivir arropados por un sueño firme de convertir sus calles en un lugar próspero y bonito. Un barrio que para sus vecinos de El Gaitero, Almawín y 19 de enero (sectores que lo rodean), se ha convertido en la cuna del hampa y la desnutrición en el rincón más sureño de Maracaibo.

Manuel [email protected] _23g

Fotos: José López

Noticia al Día