Renuevan templo de Santa Rosa de cara a la procesión de la Divina Pastora

enero 3, 2017 - 10:44 pm

En los primeros días del mes de enero de cada año, cuando se acerca la fecha de realización de una nueva procesión mariana, muchos larenses y foráneos acostumbran visitar el templo de Santa Rosa, con el fin de presentar sus plegarias a la patrona sentimental antes del inicio de su peregrinación por la ciudad.

En medio de los arreglos realizados a la iglesia, que se encontraba con sus puertas abiertas, muchos feligreses ingresaron para observar la imagen de la querida Divina Pastora.

Algunos manifestaron su sorpresa por las condiciones en que se encontraba el templo: bancos volteados y altos andamios ubicados en su parte interna y externa, llenos de trabajadores que realizaban el cambio de color en la pintura de las paredes y techo. Las zonas que tenían un color vivo, vinotinto, ahora tendrán un aspecto más pálido, en un tono beige que a los ojos del alguno es más bonito, pero para otros significaba un cambio radical menos favorecedor.

“Me asombra ver el templo así, entiendo que estos arreglos son necesarios, pero no me explico por qué los hacen a última hora, deberían realizarlos mucho antes de estas fechas, que es cuando más personas vienen a Santa Rosa”, dijo una señora que prefirió no identificarse.

La imagen de la Divina Pastora permanecerá en su nicho hasta el próximo viernes 6 de enero, cuando será colocada en su trono, para estar más cerca de los feligreses. Se conoció que a partir de esa fecha iniciarán las jornadas especiales de cuatro misas diarias: 8:00 de la mañana, 10:00 de la mañana, 4:00 de la tarde y 6:00 de la tarde.

Cada una de esas eucaristías será oficiada por distintos párrocos de la ciudad.

La ocasión de la bajada de la Virgen también será propicia para el inicio de una Expovocacional, organizada por el Seminario Divina Pastora.

Se conoció, aunque sin mayores detalles, que el día 13 de enero no se realizará la tradicional vigilia; sin embargo, habrá un concierto de la mano del padre Bagdoglio Durán y el templo permanecerá abierto hasta las 9:00 de la noche.

La procesión número 161 de la Divina Pastora tendrá lugar un día sábado, el 14 de enero, por lo cual se espera una gran afluencia de feligreses propios y foráneos.

Piden paz y prosperidad

Noemí de Perregil, de nacional portuguesa pero quien lleva muchos años viviendo en la ciudad, dijo que cada año visita el templo de Santa Rosa en los días previos a la procesión.

“Vivo en el sector El Obelisco y todos los años participo en el maratón, con la fortaleza que me da la Virgen… esa que todos necesitamos especialmente en estos tiempos de crisis, debemos ponernos en sus manos y en las de Dios. Vengo con mi familia y con mis nietos para que puedan apreciar bien la imagen de la patrona”.

Aseguró que no participa en la procesión porque no le gusta “que la apreten, prefiero esperar que la imagen llegue a una iglesia cerca de mi casa”.

En tanto, la señora Santina de Lucena dijo que este año pide a la Divina Pastora interceda ante Dios y “nos conceda salud, paz, unión y prosperidad, en especial en estos momentos tan difíciles en los que es necesario recuperar valores”.

El Impulso