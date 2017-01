Renny Vega tendrá la difícil tarea de resguardar el arco del “Buque Petrolero”

enero 17, 2017 - 12:17 pm

El veterano guardameta Renny Vega ha sido oficializado como el nuevo fichaje del Zulia FC, quien llega desde la agencia libre a defender el arco del flamante campeón de la Copa Venezuela y Torneo Clausura 2016.

“La idea es tratar de ser los mejores y que el club alcance una buena temporada. Vengo a darle alegrías al pueblo de Maracaibo en este tiempo que voy a estar con ellos. Voy a dar lo mejor de mí para que el equipo esté en el nivel que estuvo en la temporada pasada”, enfatizó con seguridad el nuevo portero negriazul, de 37 años, en un comunicado de prensa emitido por el equipo.

El arquero, nacido en Acarigua, viene de disputar 32 partidos en la campaña 2016 con la camiseta de Deportivo Anzoátegui, todos de titular, convirtiéndose en pieza fundamental para que el Danz llegase a la final del Torneo Apertura 2017, midiéndose a Zamora FC y que ha la postre saldría derrotado.

Vega suplirá a Édixon González, quien fue transferido al Carabobo FC y fue figura importante en los dos títulos conseguidos por el equipo lacustre.

“Se me dio esta linda oportunidad y no la desaproveché. Se juega la Copa Libertadores, que seguramente será la última de mi carrera y quiero hacerlo lo mejor posible. No por ganar esos dos títulos debemos conformarnos y la idea es pensar en ganar para poder alcanzar un título con Zulia FC”, destacó el experimentado cancerbero.

Noticia al Día