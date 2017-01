Recién llegaba a Maracaibo de Valencia y lo mató el exmarido de su mujer en Villa Baralt

enero 13, 2017 - 3:09 pm

José Gregorio Rojas (42), viajó de Valencia a Maracaibo en compañía de su nueva mujer y a apenas pocas horas de pisar tierra zuliana encontró la muerte en la urbanización Villa Baralt.

Su mujer quiso viajar sola para ver a su hijo quien vacacionaba con su padre pero él insistió en acompañarla. Según las investigaciones practicadas por la policía científica, la dama llamaba desde Valencia a la casa de su ex pareja para saber de su hijo de 13 años pero este no le atendía la llamada.

En vista de ello decidió ir a Maracaibo para buscar a su hijo. Ayer a las nueve de la noche se presentó con su pareja, José Gregorio Rojas, a la casa 10-69, en la calle seis de Villa Baralt.

No pasaron muchos de su llegada para que se formara una discusión entre la mujer y su ex pareja. Ella le reclamaba porque no le atendía las llamadas para conocer el estado de su hijo y él la comenzó a ofender, detalla la minuta policial.

Fue entonces cuando intervino Rojas para llamarle la atención al hombre que ofendía a su mujer. Este último sin vacilar tomó un arma de fuego y le disparó a José Gregorio en el pectoral derecho dejándolo sin vida en el acto. Luego de cometer el crimen huyó con su hijo en una camioneta Van y hasta hoy se desconoce su ubicación.

Noticia al Día