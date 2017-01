Realizan eucaristía de recibimiento a la Divina Pastora en la Catedral de Barquisimeto

enero 14, 2017 - 6:03 pm

A la llegada de la Divina Pastora a la Catedral de Barquisimeto, el Alcalde del municipio Iribarren, Alfredo Ramos, ofreció un discurso de recibimiento pidiendo por la solución de los problemas en el país y aprovechó de felicitar al Papa Francisco y a todas las personas que participaron en la Visita 161 de la Divina Pastora.

Cuando finalizó su discurso, dio inicio la Santa Eucaristía para los presentes encabezada por el Arzobispo de Acarigua – Araure, Mons. Juan Carlos Bravos Salazar y a su lado se encuentra Mons. Antonio José López Castillo, Arzobispo de Barquisimeto, quien fue duramente criticado en horas de la mañana, por politizar la homilía en Santa Rosa.

Lecturas y Evangelio

Primera lectura

Lectura de la carta a los Hebreos (4,12-16):

La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente.

Palabra de Dios

Salmo

Sal 18.8.9.10.15

R/. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida

La ley del Señor es perfecta

y es descanso del alma;

el precepto del Señor es fiel

e instruye al ignorante. R/.

Los mandatos del Señor son rectos

y alegran el corazón;

la norma del Señor es límpida

y da luz a los ojos. R/.

La voluntad del Señor es pura

y eternamente estable;

los mandamientos del Señor son verdaderos

y enteramente justos. R/.

Que te agraden las palabras de mi boca,

y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón,

Señor, roca mía, redentor mío. R/.

Evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Marcos (2,13-17):

En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago; la gente acudía a él, y les enseñaba.

Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme.»

Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos.

Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, les dijeron a los discípulos: «¡De modo que come con publicanos y pecadores!»

Jesús lo oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.»

Palabra de Dios

Homilía

Mons. Bravo Salazar destacó que los creyentes de la Iglesia Católica, no deben dejarse quitar la alegría: “Los cristianos no debemos dejarnos arrebatar la alegría de nuestra fe por nada del mundo“. Añadiendo que Jesús debe ser el rey de la familia y la patria.

En este sentido, expresó que es urgente recuperar la paz en Venezuela: “El miedo que nos está haciendo daño, nos lleva a un futuro incierto“. Expresando que ese miedo, impide caminar el futuro con esperanza.

Sobre el tema del mal, hizo el llamado a los presentes en la Misa a hacerle frente y tomar el protagonismo: “El reino de Dios solo será realidad si somos capaces de clamar con fuerza“. De esta manera, culminó su homilía y continuó la Santa Eucaristía.

