Ramos Allup integrará la Comisión de Política Interior en la AN

enero 6, 2017 - 8:50 am

El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, informó que se integrará a la Comisión de Política Interior del parlamento, esto tras presidir durante el año 2016 el Poder Legislativo.

Asimismo, expresó su confianza en la gestión de la nueva junta directiva de la AN, encabezada por el diputado Julio Borges.

“Llegué sin euforia y me voy sin nostalgia, me voy de aquí feliz. Me voy feliz porque le entrego la presidencia a Julio Borges, que va a ser una excelente presidencia respaldada por todos nosotros”, expresó Ramos Allup.

Es de recordar que durante su gestión fueron aprobadas 60 leyes, 109 acuerdos y se realizaron 76 sesiones.

Noticia al Día/EFE