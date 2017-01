Ramos Allup a trabajadores de la AN: Cambio de directiva no implica desmejoramientos laborales

enero 3, 2017 - 11:08 am

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, presidió este martes un acto de entrega de clasificaciones y ajuste de 350 trabajadores de la institución. Desde el hemiciclo aseguró que las personas que laboran en este lugar “son los mejores remunerados, logramos promover mejores condiciones de trabajo”.

De la misma manera, señaló que a nadie se le pidió carnet o se le preguntó por la ideología política al momento de trabajar en la AN.

Ramos Allup recordó que su cargo en la presidencia de la AN terminará el 5 de enero pues los partidos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) suscribieron un acuerdo en el que constaba que rotarían anualmente la directiva del parlamento nacional, “aun así los trabajadores no tienen nada de qué preocuparse, continúen trabajando como lo han venido haciendo, pues no habrá ningún desmejoramiento”.

Asimismo, les dijo a los trabajadores que deberán trabajar con la nueva directiva que presidirá la AN.

Noticia al Día