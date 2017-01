Ramón Cabrera se muda a Miami tras firmar con los Marlins

enero 12, 2017 - 8:54 pm

El receprtor criollo Ramón Cabrera firmó contrato de ligas menores con Marlins de Miami por una temporada, con una invitación a los Entrenamientos Primaverales, así lo informó el periodista Joe Frisaro en su cuenta de Twitter.

El careta debutó en 2015 en las mayores defendiendo los colores de los Rojos de Cincinnati, divisa a la que perteneció hasta la pasada campaña.

Cabrera bateó para .246/ .279/ .357 en 185 apariciones en el plato, despachó tres cuadrangulares y remolcó 23 carreras.

The #Marlins sign minor lg C Ramon Cabrera, with invite to ML camp. Marlins now have 63 players slated for camp

— Joe Frisaro (@JoeFrisaro) 12 de enero de 2017