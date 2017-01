Quince grandes mitos urbanos que creíste toda la vida y son una gran mentira

enero 20, 2017 - 8:19 pm

Todos hemos crecido escuchando cosas sin mucho sentido como, por ejemplo, que dependiendo del día que te embaraces el bebé puede ser niño o niña. Cuando pequeña, comí muchas espinacas pensando que tendría la fuerza de Popeye pero no fue así. Los mitos son parte de la cotidianidad y tradiciones de cada sociedad, y son una de las cosas que las hacen más interesantes y divertidas. Existen demasiados mitos en el mundo, pero aquí van unos 15 que pudimos desmentir.

1. La vitamina C cura el resfriado

La vitamina C previene que te resfríes porque sube tus defensas, pero si ya pescaste el virus de nada sirve que te tomes un frasco de pastillas.

2. Napoleón era bajito

Media entre 1, 68 y 1, 70. No era el más alto de todos pero tampoco era tan bajito.



3. Las zanahorias mejoran la vista

Bueno, la zanahoria tiene algunas cosas que influyen en tener buena salud, por ende, buena vista. Pero no es que comiéndolas se curará la ceguera.



4. Einstein falló en matemáticas

Eso lo inventaron. Si bien no era el chico más aplicado y un tanto flojo, jamás falló calculo, ¿cómo creen?

5. Si te rapas, el cabello sale más grueso

Nada que ver. De pronto si te pasas la navaja demasiado podría salir más grueso, pero con la máquina jamás. En realidad, sale mucho más fuerte.

6. La sangre se vuelve azul cuando mueres

La carne se vuelve más delgada al morir, entonces, lo que ves azul en realidad es la sangre. Pero sigue siendo roja.

7. Las posturas raras aseguran el sexo del bebé

La ciencia dice que es mentira, las abuelas que es verídico. Nada se pierde con seguir intentando, pero no tengas muchas esperanzas.

8. El corazón deja de latir cuando estornudas

Así dicen, pero ni idea de donde salió. Si se te detiene el corazón, acabas de tener un paro cardiaco.

9. El anillo de boda se pone en el dedo a anular porque sea el único que tiene venas directas al corazón

Error, todos los dedos se conectan al corazón y a varias venas sino, ¿cómo llegaría la sangre?

10. La desintoxicación o limpieza te ayudará a bajar de peso

Te ayudará a limpiar tu organismo, efectivamente, pero no a adelgazar.

11. La Muralla China se ve desde el espacio

Para nada, con un super zoom de pronto sí. Pero nuestros amigos extraterrestres no ven la Muralla.

12. Si comes pepinillos o leche desaparece la marihuana de tu sangre

Se supone que los pepinillos aumentan la acidez en el organismo y esto reduce la marihuana que consumiste. En teoría, si comes muchos, tus exámenes de sangre saldrán perfectos. Algo parecido pasa con la leche. Sin embargo, no es así. Ni lo intentes porque no funciona.

13. La alergia solo se presenta en estornudos y manchas en la piel

Por algo se llama “la enfermedad sin síntomas”, porque cada cuerpo reacciona diferente ante lo que le produce alergia. Si vas mucho al baño, te duele la cabeza seguido o no respiras bien, también son síntomas.

14. Toca madera para la suerte

Nada pierdes con tocar madera si te hace sentir seguro, pero no sirve de nada.

15. Si un hombre tiene el pie grande, entonces su miembro también

MITO. Un hombre alto tendrá, por defecto, un pie grande no obstante, su miembro, el grosor y otras cosas no son regla. Si crees que un chico de pie pequeño “lo tiene pequeño”, no, no es así. Todo es relativo.

Upsocl