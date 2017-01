Primera exiliada del gobierno de Donald Trump tiene 70 años y se va a España

enero 24, 2017 - 10:49 am

Tiene casi 70 años pero no ha sido óbice para que se decida a empezar de nuevo. Esta menuda mujer ha empacado sus cosas y ha decidido radicarse en España, país que conoció apenas el año pasado.

“La atmósfera aquí es triste y ya ha empezado a cambiar. Yo quiero ser feliz y en Estados Unidos no podría. Me voy a vivir a Madrid y no creo que vuelva”, declaró Marsha Scarbrough al diario español El Mundo.

La mujer se dirigía al consulado español en Houston para realizar sus trámites cuando fue abordada por un periodista.

“Conocí España el pasado abril y ya me empezó a seducir. Cuando vi que Trump ganaba las elecciones, supe que había tomado el camino correcto”.

Scarbrough no es precisamente una ciudadana común. Es periodista y autora de dos libros, Honey in the river, y Medicine Dance.

Trabajó como asistente de dirección en Hollywood durante 20 años, al lado de Clint Eastwood, entre otros. Sus posiciones políticas son claras: simpatiza con el partido izquierdista español Podemos y es furibunda crítica de Trump.

“Con su victoria se le ha dado permiso a la gente a liberar el racismo, la xenofobia y la misoginia que llevan dentro. Es demasiado desagradable y peligroso. Creo que todo eso hará cambiar enteramente el tono de la experiencia de Estados Unidos. Es la muerte de valores clave de nuestro país”, afirma.

Scarbrough visitó Sevilla, Cádiz, Barcelona y Salamanca antes de escoger Madrid como su próxima residencia. “Me gusta que durante siglos convivieran en paz los musulmanes con los judíos y los cristianos. Creo que son un pueblo tolerante”, dijo.

Además, le encanta el estilo de vida de los españoles. “Les gusta quedarse hasta tarde por la noche, hablar, beber vino. Vuestros políticos puede que estén casi tan locos como los nuestros, pero la gente sigue disfrutando de la vida. Aquí la gente está realmente deprimida”.

La mujer lleva meses en trámites. Para radicarse en España, el gobierno del país europeo le pidió ingresos anuales de 25.500 euros, y varios documentos, además de asegurar que no dependería del sistema sanitario español y que tenía dónde vivir. Se quedará en un cuarto que le consiguió una amiga.

Debe viajar el próximo 8 de marzo. La fecha coincide con el Día Internacional de la Mujer, pero podría tratarse de una simple coincidencia.

Scarbrough se considera la primera exiliada a causa del gobierno de Trump, pero cree que otros seguirán su ejemplo.

“Hablé ayer con una amiga y le conté lo que iba a hacer. Me dijo que puede que sea la primera, pero que no seré la última”.

Yahoo Noticias