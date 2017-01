Policías por referencia (Desiree Parra ex Polisur )

enero 13, 2017 - 10:10 am

Cuando hablamos de seguridad, es cuando estamos ante una sensación de total confianza en relación a una persona en particular y bajo la ausencia de peligro o riesgo.

Ahora bien; que pasa cuando esa persona en particular no tiene los conocimientos, el entrenamiento y las habilidades tanto físicas como técnicas para tomar el control ante una situación de peligro o riesgo. ¿Qué pasa cuando es el mismo funcionario policial quien no cuenta con la capacidad de solucionar conflictos? Y es donde continúan surgiendo las mismas interrogantes: ¿Cómo fué que se graduó? ¿Por qué se graduó? ¿Acaso carece de entrenamiento policial de calidad? ¿Cómo es que llegó a ser policía? Y cuanta cantidad de preguntas sin respuestas en relación a situaciones que realmente suceden.

Reconocerlos es muy fácil pues no tienen la capacidad de respuesta ante una situación de conflicto, no tienen el primer nivel que representa la presencia policial, no poseen las condiciones físicas como requerimiento básico, carecen de entrenamiento y por supuesto de táctica a la hora de ejecutar, muchas veces son hostiles, porque simplemente les cuesta que otra persona acate sus órdenes, No saben identificar y por ende no detectan.

Situaciones o personajes como estos, están siendo preparados de manera científica, suena bastante raro, pero está sucediendo, se trata de una mezcla de personas sin oficio, muchas veces sin preparación (Eso los distingue del rango a obtener) con una cantidad de favores que a estos se les adeuda y es más barato sacarlos a la calle a intentar que estas personas ocupen un cargo importante dentro de una comunidad y por lo menos traten de solventar un problema, que es muchísimo menor de lo que ellos en realidad representan.

Y es allí donde la ciudadanía se pregunta: ¿Dónde está el órgano que controla estas situaciones? ¿Dónde está la supervisión? ¿Quién permite que estas personas sin conocimiento realicen trabajos netamente policiales?

Pero mucho más allá de todas esas cosas, ese amigo o esa amiga funcionario policial, que fue uniformado por cualquier razón o motivo, ese que sale a la calle porque otro le cumplió su sueño de ser policía, ese compañero que de manera forzada se quiere meter en las filas y con toda confianza al más antiguo ya le llama curso. Ese personaje que aún tratando con respeto o queriendo hacer las cosas de la mejor manera posible viste un uniforme y guarda una chapa que no sudó, que no se ganó, por la que no fue entrenado, que simplemente no llevó los palos que tenía que llevar para ser policía.

Pero que tiene las ganas de trabajar…Entonces, razone y prepárese, esfuércese, sacrifíquese. Y hágase un policía de verdad; porque usted lo que se está es matando en la calle, sin chaleco, con un arma de fuego que no sabe usar y cuando la acciona le da miedo el impacto, con un uniforme que se quiere pintar en el cuerpo de lo ceñido que le queda, paseándose a pie por su sector luciendo el uniforme, ese mismo que se pasea en las pocas patrullas que se tiene y que se hace de la vista gorda ante el llamado de la comunidad.

En lo particular yo los tildo de dianas ambulantes porque ante su desconocimiento son presas fáciles para la delincuencia organizada. También representan situaciones incomodas y poco gerenciales para funcionarios que con capacidad y años de servicio de una manera u otra se desmoralicen, en vista de que en muchas oportunidades estos personajes ocupan los mejores cargos y son los que generalmente utilizan su uniforme como llave para aperturar puertas en solicitud de favores o situaciones en la que puedan verse favorecidos.

El ser policía no es un juego; es una carrera donde muchos son los llamados y pocos los escogidos. Son hombres y mujeres con vocación de servir y proteger, de saber llevar con orgullo y moral el uniforme. Donde se actúa por bien y no por beneficio, con la satisfacción de ayudar y solventar, de promover la paz y la justicia. Son aquellos que simplemente se distinguen de uno en un millón.

@desireeparraf

@desiree_parra