Polémica en Argentina por un mapa sin las Islas Malvinas en saludo de un ministerio

enero 2, 2017 - 10:46 am

Un saludo de Año Nuevo del ministerio de Desarrollo Social argentino con un mapa del país sin las Islas Malvinas, cuya soberanía se disputa con Gran Bretaña, generó este lunes la reacción de excombatientes y opositores.

“Que el 2017 nos encuentre unidos y en paz. ¡Feliz Año Nuevo!”, se lee en el saludo del Ministerio, publicado el 31 de diciembre en las redes sociales, sobre un fondo celeste donde se ve el mapa sin las islas del Atlántico Sur.

El saludo provocó “desazón”, señaló Saúl Pérez, un excombatiente de la guerra de Malvinas de 1982.

“No fue un error. No tengo ninguna duda de que es una campaña desmovilizadora del gobierno, poniendo como prioridad el comercio bilateral y dejando la soberanía bajo un paraguas, como durante el gobierno de Carlos Menem” (1989-1999), declaró Pérez al canal de noticias argentino C5N.

El pasado 13 de septiembre Argentina y Gran Bretaña acordaron en Buenos Aires cooperar en el desarrollo de hidrocarburos, pesca, comercio, navegación y transporte aerocomercial, sin abordar la cuestión de la soberanía, lo que es cuestionado por la oposición.

La nueva era de relaciones bilaterales fue impulsada por el presidente argentino Mauricio Macri (centro-derecha) desde que asumió en diciembre de 2015, luego de que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) plantearan en duros términos el reclamo a Londres de negociar la soberanía de las islas.

Alicia Castro, exembajadora de Kirchner en Gran Bretaña, consideró “inadmisible” la ausencia de las Malvinas en el mapa de saludo de la ministra argentina de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

“No he podido dormir, estoy consternada al ver un mapa mutilado. Esto generalmente lo hacen los británicos, no he visto ningún gobierno argentino que publique un mapa sin Malvinas”, dijo Castro a Radio 10.

Tras las críticas, el ministerio de Desarrollo Social emitió este lunes un tuit con un pedido de disculpas por lo que atribuyó a un “error del departamento de diseño en el saludo de fin de año”.

Argentina y Gran Bretaña se enfrentaron en 1982 en una guerra de 74 días en la que murieron 649 soldados argentinos y 255 británicos y que terminó con la rendición del país sudamericano.

Buenos Aires reclama la soberanía del archipiélago desde que tropas británicas lo invadieron y desalojaron a pobladores argentinos en 1833.

En 2013, en un plebiscito los isleños se manifestaron a favor de seguir siendo británicos.

AFP