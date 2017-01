Plaza Bolívar de Maracaibo amaneció este sábado abarrotada con jornada del Carnet de la Patria (Fotos)

enero 28, 2017 - 10:14 am

Desde las 7:30 de la mañana se activó el registro de Carnet de la Patria en la Plaza Bolívar de Maracaibo, donde más de un centenar de personas hace su cola para ser atendidos, entre los que destacan los de la tercera edad.

No obstante, se han presentado fallas en el sistema que vuelven lenta la jornada, que según miembros del Frente Francisco de Miranda se extenderá hasta la noche.

Muchos de los ciudadanos en cola señalan que se trata de una excusa “para comenzar a trabajar tarde y a las 3:00 agarran sus cosas y se van y no trabajan más”

Rosa Rincón es una señora de 67 años qué no logró sacarse el carnet ayer viernes, por lo que decidió quedarse y amanecer en espera de ser atendida.

“Esta gente no se conduele de los mayores. Estoy aquí desde ayer, amanecí haciendo cola y ya es media mañana y no han atendido al primero, y salen con el cuento de qué es el sistema y no hay quien los saque de eso”, denunció.

