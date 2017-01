Piñate: El 23-E la oposición no se va a acercar a Miraflores

enero 17, 2017 - 12:55 pm

Eduardo Piñate, secretario ejecutivo del Partido Socialista Unido de Venezuela –PSUV-, aseguró que el lunes 23 de enero el chavismo también tomará las calles. “Ellos están llamando al 23-E a una marcha y nosotros vamos a estar en la calle el 23 de enero. No van a entrar al municipio Libertador, no se van a acercar al Palacio de Miraflores y nosotros si vamos a marchar el 23-E”.

En entrevista en el espacio Al Instante de Unión Radio, precisó que la marcha oficialista reivindicará la lucha política e ideológica chavista frente al Puntojismo. “Contrastaremos esa democracia representativa con la democracia participativa, protagónica, bolivariana y chavista que hemos estado construyendo nosotros”.

Al referirse al diálogo, insistió en que es la única vía para dirimir los problemas del país. “Nosotros no nos vamos a parar de la mesa de diálogo, vamos a insistir en eso, y vamos a obligar a la oposición a entrar en el carril democrático porque, mientras se niegan a avanzar en la mesa de diálogo, están inventando planes, introduciendo armas al país y levantando planes de conspiración”.

Aseguró que el gobierno ha cumplido los acuerdos que se sellaron en la reunión de la mesa de diálogo y que fueron firmados por los representantes del gobierno y de la oposición. “Ellos son los que no han cumplido, no han hecho una sola acción para combatir la guerra económica, no han hecho un solo acto para salir de la situación de desacato de la Asamblea Nacional”.

Destacó que el oficialismo está listo para asumir las elecciones en Amazonas cuando la AN salga del desacato. “Estamos en condiciones de ganar esas elecciones”.

“Nosotros hemos apostado al debate, a la discusión, a resolver los problemas en los términos de la paz y la democracia”, concluyó.

Unión Radio