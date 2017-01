Pep Guardiola cree que el Manchester City tardará una década en asentarse en la élite

enero 4, 2017 - 6:54 pm

El Manchester City puede que necesite una década de grandes actuaciones en la Champions League para asentarse entre los mejores clubes de Europa, según Pep Guardiola. El City ha ganado dos títules de la Premier, una FA Cup y dos Copas de la Liga en las últimas seis temporadas con Roberto Mancini y Manuel Pellegrini, pero el español quiere que su equipo sobresalga en la competición de la élite europea.

“No tenemos en esta camiseta la historia del Barcelona, la Juventus, el Bayern Múnich o el Manchester United ni sus títulos”, dijo el entrenador de 45 a la NBC. “Se trata de estar en la Champions League cada año durante la próxima década. Eso es más importante que ganar un título, creedme, mucho más. Tenemos que convencer a la gente de este fantástico club de que son buenos. Lo son. Y también los aficionados”.

El City se ha clasificado para la Champions League todos los años desde 2010 y llegó por primera vez a semifinales la pasada temporada.

Guardiola cree que no es sólo el entrenador sino otros muchos factores los que determinan el éxito en un club. “Elegí Manchester para probarme a mí mismo y asumir un nuevo reto”, dijo. “Si la gente piensa ‘Pep está aquí; el City ganará’, no. No es así. No es una cosa que des al interruptor y suceda. Necesitas que cambien muchas cosas y estamos en ello”.

Noticia al Día/Reuters