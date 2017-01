Peñaranda en su presentación: Quiero consagrarme aquí (Video)

enero 5, 2017 - 12:33 pm

Adalberto Peñaranda ya luce blanquiazul. El delantero venezolano fue presentado este mediodía como nuevo jugador del Málaga CF en calidad de cedido. “Darle gracias a dios por permitirme jugar al fútbol y volver a la Liga”, declaró el atacante en su puesta de largo, donde estuvo acompañado por Francesc Arnau, director deportivo blanquiazul.

El vinotinto se mostróo entusiasmado con su nueva aventura en el Málaga CF y explicó las razones por las que eligió el equipo blanquiazul. “Tenía varias ofertas de la Liga, me decidí por el Málaga porque años atrás ya me quisieron, así me quito esa espinita y voy a dar lo mejor de mí”.

Y continuó: “La conversación la tuvo mi representante con Arnau y cuando me dijo que había una oferta del Málaga no me lo pensé dos veces. Es un club histórico, está haciendo una gran temporada y quiero consagrarme aquí”.

Por otro lado, Peñaranda aseguró que se siente mejor de extremo que de delantero, aunque jugará donde decida el Gato. “Mi posición natural es extremo, pero puedo jugar de delantero, es decisión del míster donde me quiera colocar, yo estoy a disposición para jugar donde sea”.

En el Málaga coincide con otros tres compatriotas (Juanpi, Rosales y Villanueva) lo que le facilita la adaptación. “Me siento muy orgulloso de representar a mi país y de ser cuatro venezolanos, es un orgullo. Pero no solo por eso, hay buena vibra en el vestuario”.

La Opinióndemálaga / Noticia al Día