Pedro Carreño: “La AN no fue electa para jugar al caos sino para legislar”

enero 5, 2017 - 11:07 am

El diputado del Gran Polo Patriótico (GPP), Pedro Carreño, manifestó que la Asamblea Nacional (AN) no fue electa para jugar al caos sino para legislar.A su juicio, en Venezuela no hay una crisis de poderes, sino un poder en crisis encabezado por una AN que busca revocar a un gobierno legítimo.

La oposición debe entender que no fue electa para tumbar a un gobierno sino para legislar y llevar beneficios al pueblo a través de su trabajo.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la llegada del diputado a la primera sesión de la AN que se lleva a cabo este año.

