Pataleo de ahogado de delincuentes parlamentarios (Luis Semprún Jurado)

“Ni renuncia ni abandono; resistiremos hasta vencer”

“Caramba, camarada, usted parece tener una bola de cristal, ya que en su análisis semanal parece adelantarse a situaciones que luego acontecen, sobre todo por las continuas metidas de pata de una oposición que no ha sabido capitalizar el favor del soberano sino que por el contrario, ha desperdiciado un capital político invaluable. De momento recuerdo que siempre dijimos que la oposición no quería hacer campaña electoral para no tener que presentar las caras y los nombres de muchos de sus candidatos, algunos empresarios y otros delincuentes. Ahora entendemos el ‘por qué’. El regalito navideño de Henry Lisandro para con Julio Andrés ha sido develado. Tal y como usted argumentó en la pasada reunión, ese zorro mañoso sigue siendo Presidente de una Asamblea Nacional en desacato y sólo él, junto a la pasada junta directiva, son los que pueden enmendar el asunto, para que luego puedan juramentar una nueva Junta Directiva. Mientras tanto, la juramentación de Julio Andrés es írrita o nula, como usted prefiera.” Hizo una pausa, que pensé era para darme oportunidad de hacer algún comentario, pero no…, sin inmutarse, continuó: “Dígame ahora la ridiculez de declarar a Maduro en abandono del cargo, algo para lo que, en solitario, no tienen la más mínima competencia y que tiene que ver más con un juicio político, que tampoco existe en la CRBV, que con la ausencia física del presidente, quién por cierto sigue en pleno ejercicio del cargo. Se hacen llamar ‘dirigentes políticos’ y parecen no entender que en Venezuela existe un régimen presidencialista y no uno parlamentario, por lo que en la CRBV se ha protegido la figura presidencial. Ah, pero si son dos o tres, los poderes, entre los cuales debe estar el TSJ, que se unen para tomar medidas para cambiarlo, tendremos otro cantar. Henry Lisandro se sonreía el día de la farsa de la juramentación de Julio Andrés y me dicen que comentó: ‘Ese empezó peor que yo, porque se montó en un tigre, no se puede mantener sobre él y corre el peligro de que se lo coma, cuando intente bajarse’. Mire, camarita, en esa cuerda de delincuentes parlamentarios hay muy, pero muy pocos que se salvan, porque la mayoría disfrutan el afán continuo desestabilizador de politiqueros que sólo actúan para incendiar el país y no para legislar para el pueblo.”

Existe un viejo refrán que reza “Soñar no cuesta nada”, pero para un grupo de esta oposición carroñera, está siendo cuesta arriba poder dormir y luego poder soñar. Da la impresión que no han aprendido nada en su peregrinar político, ni de los errores y fracasos del año que acaba de concluir. Es más, creo que ni siquiera saben lo que significa la palabra “política”, ya que lo que muestran a los ciudadanos del país no son más que sus apetencias por el poder, sus miserias humanas, su amiguismo que conlleva al tráfico de influencias, y el pantalleo. Se matan por estar frente a unas cámaras de televisión y no miden las declaraciones que dan. No piensan para hablar, y luego tienen que pensar sobre lo que dijeron. El colmo es que muchas de las veces niegan haber dicho lo que ha quedado grabado para la posteridad. Y esto lo afirmo por lo que escuchamos y vemos en entrevistas por radio y televisión, sesiones de la AN, y concentraciones partidistas, además de las ya desprestigiadas ruedas de prensa, en las que en mucho de los casos son vetados algunos medios de comunicación, dejando a un lado la tan cacareada y defendida por ellos “libertad de expresión”.

Causa estupor el continuo afán desestabilizador con el que se manejan y creen que la inmunidad parlamentaria sirve para protegerlos de los actos irracionales, los llamados a la rebelión, la flagrancia y los delitos que cometan. ¿En que país del mundo un parlamentario puede hacer un llamado a la Fuerza Armada para que se rebele sin tener que afrontar su responsabilidad en el hecho? ¿En que país un diputado puede transitar con armas de guerra y explosivos en su poder, sin haber obtenido permiso alguno del gobierno o de las Fuerzas Armadas? Ah, es que cuando los agarran con las manos en la masa y presentan las evidencias a la Nación, es un montaje del gobierno.

¿Qué les hubiera pasado a Julio Andrés, a Freddy, a David, al toro, a Leopoldo, y a muchos otros, con esa actitud, durante los gobiernos de Betancourt, Leoni, Lusinchi, Carlos Andrés, en los que desaparecían a los disidentes así como a los “contrarios políticos” insobornables como Jorge Rodríguez, diciendo que habían muerto de “infartos”, o los lanzaban de helicópteros en pleno vuelo, o los hundían en el mar, encadenados a pesados bloques de cemento? ¿Qué hubiera sido de algún diputado que declarara que consumía estupefacientes, como lo hizo Freddy? ¡No me atrevo ni a pensarlo!

Julio Andrés cometió el error de querer ser más fiero que el zorro añoso y mañoso, el día de su írrita toma de posesión de la presidencia de la AN. Su discurso, incendiario, quería rescatar aquellas simpatías en el ala opositora de la población que ya no cree en ellos. Hoy pidió a la Fuerza Armada que se rebelará contra su Comandante en Jefe.¿Se dan cuenta de que olvidan todo el año de insultos y señalamientos contra nuestros militares? Mañana jurará que el no dijo eso. Por su lado Freddy aseguró que ya Maduro “no era” Presidente y que en treinta días habrían elecciones generales. A todas estas, Falsón pide que no se sigan creando falsas expectativas, ni engañando al noble pueblo y ONGs, como PROVEA, dicen que la actuación de los parlamentarios opositores en la AN es inconveniente para la paz del país. El Partido de la Conferencia Episcopal dice que el diálogo feneció, pero el enviado del Papa dice que el 13 hay mesa de diálogo.

En Maracaibo detuvieron a dos concejales de Primero Mi Guiso con material de interés criminalístico, con el que supuestamente planeaban causar serios estragos en la concentración de bienvenida a Manuel Rosales para luego culpar a los chavistas. Así mismo, en Carabobo se detuvo al diputado suplente de Violencia Popular, Gilber Caro, con un fusil de guerra, municiones y tres barras de C4 que iban a ser usadas en el intento de fuga que tenían planeado para el monstruo de Ramo Verde y lo que quedara, contra la manifestación opositora en próximo 23 de enero, para, de nuevo, culpar al gobierno de asesinato, pues siguen tratando de crear un expediente para que tilden a Venezuela de “estado forajido”. Ah, pero que los muertos los ponga el pueblo! Ellos sólo montan su show en defensa de lo indefendible, alegando “persecución política”, violación de la inmunidad, secuestro y detenciones ilegales.

Ojalá hicieran un sincero acto de constricción, corrigieran sus errores y decidieran dar al pueblo lo que le ofrecieron: soluciones para salir de la difícil situación en la que nos encontramos. El gobierno sigue trabajando, mientras ellos siguen con la consigna “que se fuña el pueblo por no apoyarnos en las marchas para sacar a Maduro”. Por eso, ya han caído las vendas de muchos ojos y el pueblo sigue aprendiendo a conocer a sus verdugos.

