Padrino López rechaza llamados insurreccionales de opositores: “Su efecto es nulo en la FANB”

enero 29, 2017 - 9:42 am

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó los llamados “insurreccionales o subversivos” de sectores de oposición, que hacen referencia a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de la que asegura está protegida y repele las ofensas. En ese sentido, aseguró que esos mensajes tienen un efecto “nulo” en la familia militar.

En ese sentido, pidió a esos sectores que “dejen a la FANB donde está: participando en todos sus deberes constitucionales, de defender la patria. La FANB es una institución al servicio de todos, y está para eso, para proteger, acompañar en sus luchas. No veo espacio para que puedan calar esos llamados”, advirtió.

Recalcó que ante los mensajes considerados subversivos, en la FANB “estamos bloqueados, protegidos por un material refractario que repele hasta las ofensas”. Recordó que en varias ocasiones la institución ha fijado posición por considerar que corre peligro el Estado, el cumplimiento de la Constitución y la paz de la República.

La más reciente, comentó, fue en octubre cuando se llamaba a la FANB a desconocer la autoridad del Presidente y de las instituciones. “Tuvimos que salir a decir que era peligroso, poco pertinente. Tuvimos que fijar posición después de haber deliberado, y previa autorización del Presidente”.

Resaltó que el Presidente no es una parcialidad política, sino el jefe de Gobierno, y pedir que la FANB reaccione es evidencia de que “hay pretensiones que no tienen la dimensión exacta de esos llamados, de lo que pueden provocar, de desencadenamientos violentos que pongan en peligro a la paz (…) Creo que en definitiva esos llamados no tienen efecto en la FANB. Me parece poco serio de sectores de la oposición de hacer llamados a la FANB que se debe a principios constitucionales. Así pensamos en la FANB: Hace falta una oposición que proponga un debate de altura”.

Noticia al Día