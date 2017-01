Otros 600 indígenas se sumaron a la búsqueda del helicóptero militar desaparecido en Amazonas

enero 11, 2017 - 6:45 am

A pesar de que la semana pasada se informó que el helicóptero del Ejército, reportado como desaparecido desde el 30 de diciembre del año pasado, había sido avistado al fondo de un precipicio del cerro Duida en el estado Amazonas, el grupo indígena que recorrió la zona en su búsqueda no encontró rastros de la aeronave.

La información fue suministrada por Liborio Guarulla, gobernador de la entidad, quien destacó que un grupo de indígenas yekuanas tardaron tres días en llegar a la falda del cerro y no observaron la aeronave. Ahora se movilizarán a otras rutas para seguir el rastreo. Desde el lunes otros 600 indígenas de La Esmeralda, Tamatama y Laulau emprendieron otra ruta para localizar la aeronave que llevaba 13 ocupantes, entre militares y civiles.

Guarulla denunció el hermetismo con el que el gobierno ha manejado el caso. Cuenta con un equipo de 30 personas entre expertos en búsqueda y rescate y bomberos aeronáuticos que no han sido convocados a las labores de rastreo que encabeza el grupo SAR, dijo. “No los han querido llevar por razones políticas. Hasta este lunes ellos estuvieron en el aeropuerto de Puerto Ayacucho, a la espera de que los buscaran para que participaran en los operativos, pero no ha sido posible. Todo está controlado por las fuerzas militares. Pienso que si trabajamos unidos, comunidades indígenas, militares y el equipo de rescatistas de la gobernación, obtendremos resultados en corto tiempo”.

Hay cinco helicópteros de reconocimiento que están sobrevolando la zona y no permiten que sean abordados por civiles, y los familiares de los ocupantes de la aeronave continúan angustiados. Según Guarulla, no les dan información concreta sobre el estatus de la búsqueda.

El diputado a la Asamblea Nacional, Américo de Grazia, informó que no entiende las razones por las cuales el Ministerio de la Defensa no ha convocado una rueda de prensa para ofrecer detalles de las operaciones, por qué hasta la fecha no han encontrado la aeronave. “Hay un misterio; no se sabe con exactitud qué transportaba el helicóptero, además de alimentos. Un gobierno responsable habla con la verdad, en rueda de prensa y no a través del Twitter, y les exige a los gobiernos locales y regionales que cooperen en el caso”.

Hasta ahora la aeronave lleva 12 días desaparecida. El viernes 30 de diciembre de 2016, a las 7:45 am, el helicóptero despegó desde Puerto Ayacucho con destino al aeropuerto La Esmeralda, pero no llegó. Su tripulación solo hizo un contacto en el recorrido, en el cual el piloto informaba que no tenían inconvenientes en el vuelo. No hubo más comunicación.

El Nacional