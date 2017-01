Omar Bencomo Jr. intentará ser el salvavidas de Cardenales de Lara

enero 24, 2017 - 7:20 pm

Todos los encuentros de una Final son cruciales, pero esta noche Omar Bencomo Jr. tendrá la responsabilidad de mantener con vida a Cardenales de Lara o darle la posibilidad al equipo crepuscular, de igualar la serie en el Estadio Luis Aparicio “El Grande”, una vez que se complete el tercer encuentro del Clásico de Enero, que quedó en suspenso el lunes.

“Con la serie en contra 3-0 o 2-1, saldré con el mismo enfoque, con la misma concentración. El compromiso de todo el equipo sigue siendo igual que cuando comenzamos en Barquisimeto. Tenemos el ánimo arriba para enfrentar este reto”, soltó el derecho.

Bencomo Jr. pisa un terreno en el que nunca antes estuvo. Jamás, con Bravos de Margarita o cualquier otro club al que haya reforzado, ha estado en una instancia en la que se disputa el título del campeonato.

“Tengo un plan de trabajo. No lo voy a cambiar por un partido, pues me ha dado resultado durante toda la temporada”, enfatizó. “Buscaré mantener la bola en juego, para que la defensa haga su labor, y trataré de sacar el primer out de cada inning. Si debo hacer ajustes, será durante el partido. Los bateadores me lo dirán”.

Antes, el valenciano ha tenido éxito lanzando en los confines del parque marabino. Durante la ronda regular, abrió tres encuentros y dejó balance de 2-1, con 2.35 de efectividad. En 15.1 innings su WHIP fue de 1.304, mientras que le ligaron para .271 (59-16). En su carrera, su promedio de carreras limpias mejora a 1.96 (18.1 INN), en la capital zuliana.

Solo que ahora, los rapaces incluyen en su lineup a Endy Chávez, Mario Lissón, Ronny Cedeño, Jordany Valdespin y José Tábata, aunque el patrullero atraviesa por molestias físicas que le impiden actuar como regular.

“Lo importante es tratar de ubicar los pitcheos. Tienen un lineup bastante fuerte. Con mucha habilidad en el plato. Así que lo más importante sería tener una buena localización y lanzar la bola con convicción. Es una final y contra un equipo como Zulia. Si fallas vas a pagar”.

La defensa de Lara se desplomó en los primeros dos encuentros con cuatro costosas pifias y en el tercer desafío, inconcluso todavía por problemas de orden público en las tribunas, incurrió en una marfilada más. Un lanzador de las características de Bencomo Jr. necesita ser respaldado por guantes seguros.

“Son cosas que siempre van a pasar, somos humanos y fallamos, simplemente tenemos que seguir trabajando. Nadie quiere cometer errores, hay que sobrellevar eso”, señaló.

El receptor Gustavo Molina, el segundo hombre con mayor experiencia en postemporada en el roster de Cardenales, solo superado por Héctor Giménez, está de acuerdo con el lanzador.

“Pienso que los lanzadores han hecho un buen juego, lo que nos ha hecho daño son las pifias a la defensiva porque Zulia la han sabido aprovechar”, apuntó el máscara. “No nos han salido las cosas temprano en el juego”.

Para Molina, el “pelotero más eléctrico” de su rival es José Pirela y éxito de Lara pasaría por detenerlo.

“Casi todos son corredores promedio o rápidos, de ninguna manera estoy pendiente de uno en específico, debo cuidarme de todos, cualquiera me puede hacer daño”, opinó Bencomo Jr.

El campocorto Freddy Galvis y el jardinero Chávez se han combinado para ligar .321 (28-9), con seis anotadas y cuatro remolcadas, en los dos primeros desafíos y 10 entradas del tercer encuentro. Ambos son colocados primero y segundo en el orden por el manager Lipso Nava.

“Es fundamental sacar out a los primeros bates, porque con ellos en base, el Zulia siempre tendrá la oportunidad de hacer jugadas. Tener a Galvis en base sería una incomodidad. Es uno de sus mejores corredores”.

Presa LVBP